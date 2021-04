Confira vagas de emprego para vendedores e auxiliares em Manaus

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta (23), são ofertadas 64 vagas de emprego em várias áreas de atuação, por meio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

No currículo deve constar os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site , e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

Posto Constantino Nery

2 vagas – Auxiliar de Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10, São Geraldo e adjacências;

Atividades – arrumar o salão, atender os clientes, servir produtos, limpar as mesas e receber os clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Garçom”

2 vagas – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10, São Geraldo e adjacências;

Atividades – manipular insumos, abrir massas, rechear e fornear.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Encarregado de Padaria”

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade, Administração ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios -experiência com Pacote Office. Desejável conhecimento no Sistema TOTVS;

Atividades – realizar levantamentos e controles das transações financeiras, acompanhar fluxo de caixa, contas a pagar e receber, entre outras funções inerentes ao cargo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Financeiro”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios -ter conhecimento no Pacote Office;

Atividades – comprar peças, fazer relatórios em planilhas e contratos para locações ou aluguéis de máquinas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Operador de Caixa – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – registrar mercadorias, produtos e serviços através de leitor ótico, recolher o pagamento das compras, dar troco ao cliente, emitir cupom fiscal e entregar ao cliente, fazer o fechamento do caixa no fim do turno.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

1 vaga – Vendedor Atacadista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB", dentro do prazo de validade. Desejável experiência com vendas de supermercados;

Atividades – responsável por vender hortifruti, atendimento direto aos clientes, manter ligação entre cliente e fornecedor, visitar clientes, prospectar novos clientes e planejar roteiro de visitas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Atacadista”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios - diferencial experiência com vendas de cursos livres;

Atividades – realizar vendas, pós-vendas e emitir boletos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar a carga e descarga de mercadorias, dar apoio aos motoristas nas entregas das mercadorias aos clientes, conferindo a nota fiscal e realizando a entrega de boletos. Movimentar e fixar mercadorias em caminhões, vagões, instalações portuárias, depósitos e armazéns em geral. Entregar e coletar encomendas, realizar o embarque e desembarque de mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Motorista”

2 vagas – Supervisor de Logística

Escolaridade – ensino superior completo em Logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em armazéns de materiais, recebimento e expedição de materiais;

Atividades – realizar planejamento da equipe conforme demanda, manter o controle do estoque dentro dos padrões de acuracidade estabelecida. Garantir o desenvolvimento das atividades com qualidade e produtividade sem ocorrência de perdas, faltas avarias e divergências no fluxo de informações. Manter a área de armazenagem limpa e organizada, manter os equipamentos em boas condições de uso e conservação. Desenvolver o clima organizacional de forma favorável, visando alcançar níveis crescentes de produtividade e qualidade. Orientar, treinar, envolver, desenvolver e motivar, construindo uma equipe sólida.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Supervisor de Logística”

1 vaga – Assistente da Qualidade

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Gestão da Qualidade ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em Auditoria Interna e Externa, tratativas de não conformidade, controle de documentação, ISO 9001 e ter curso de "5S". Desejável ter conhecimento com regras e orientações para execução de atividades, Gestão de Processos e Atendimento ao Cliente;

Atividades – criar e alterar qualquer formulário utilizado pelas áreas de Atendimento ao Cliente (CRM), Setor de Nota Fiscal (PCP) e Portaria. Auditar via cronograma mensal todas as atividades de cada departamento. Colaborar no cumprimento de metas. Cumprir normas de segurança do trabalho da empresa, utilizando EPI's (Equipamento de Proteção Individual) e EPC's (Equipamento de Proteção Coletiva) necessários para função, zelando pela sua integridade física e de todos os colaboradores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente da Qualidade”

Posto Phelippe Daou

5 vagas– Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades– operar máquinas copiadoras, extraindo cópias de documentos originais, distribuir cópias solicitadas, receber requisição para cópias devidamente autorizadas e efetuar o controle de estoque de papel e de todo material necessário para execução das atividades.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

4 vagas– Auxiliar de Manutenção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar atividades auxiliares dentro das diversas áreas da manutenção (encanamento, alvenaria, pintura, jardinagem, marcenaria e eletricidade), conforme orientação recebida dos oficiais de sua área de atuação.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção (PcD)”

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de móveis e eletrodomésticos;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno”

3 vagas – Operador de Caixa para Crediário

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de caixa, recebendo também pagamentos de boletos, crediários etc.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa para Crediário”

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar e fazer acabamento dos móveis.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador de Móveis”

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro”

5 vagas– Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – reposição de mercadorias, abastecer prateleiras, organizar e armazenar produtos no estoque.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)”

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atividades de limpeza diária das áreas internas e externas e auxiliar na limpeza de peças produzidas quando necessário.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza”

1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de limpar, organizar e cozinhar.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Empregada Doméstica”

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – tratar, limpar, preparar cortes e retirar espinhas de peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro”

8 vagas– Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com embalagem de produtos. Desejável ter experiência com parafusadeiras e linhas de montagem. Diferencial ter experiência com indústrias de ar condicionado;

Atividades– fazer a montagem e desmontagem de peças e realizar a embalagem de produtos.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)”

2 vagas – Técnico de Impressoras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - ter conhecimento em impressoras. Diferencial ter conhecimento Linux (sistemas operativos ou sistemas operacionais que utilizam o Kernel Linux);

Atividades - realizar a manutenção preventiva e corretiva em impressoras, laudos técnicos e solicitação de peças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Impressoras”

1 vaga – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Analisar, diagnosticar, executar serviços técnicos na área de refrigeração. Manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos de refrigeração. Limpeza, instalação de tubulações, detectar e corrigir vazamento. Avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração. Realizar testes no sistema de refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Refrigeração”

