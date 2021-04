Distrito Agropecuário tem prejuízo de mais de R$ 36 mil por mês no AM

Sem investimentos no DAS, os consumidores também são afetados, pois precisam pagar pela importação de produtos hortifrutigranjeiros | Foto: Divulgação

Manaus - Em função da pandemia, agricultores familiares da região do Distrito Agropecuário da Suframa (DAS), na BR- 174, enfrentam dificuldades para escoar sua produção. A área de Terra Nostra e Fidel Castro, por exemplo, possui três mil famílias que vivem da agricultura. Sem caminhões para transportar os alimentos desde julho de 2020, o prejuízo mensal fica em torno de R$ 18 a R$ 36 mil em vendas, segundo a Cooperativa dos Produtores Rurais dos Assentados do Amazonas (Cooperam).



Atualmente, o Amazonas importa 80% dos produtos hortifrutigranjeiros de outros estados, de acordo com o Sindicato dos Feirantes do Estado do Amazonas (Sindifeiras-AM).

Essa dependência afeta o bolso dos consumidores, que pagam o custo da importação - que deixa os alimentos mais caros. Existindo um maior incentivo em relação ao DAS, os preços seriam mais baixos, beneficiando os produtores e os consumidores amazonenses.

O prejuízo relatado pelos cultivadores de Terra Nostra e Fidel Castro, refere-se ao fornecimento para quatro redes de supermercados na capital do estado, não contabilizando o lucro feito pelos produtores na feira local.

O agricultor Fernando de Carvalho, 65, foi um dos afetados pela crise no escoamento. Morador do quilômetro 19, na comunidade Terra Nostra, o produtor possui dez hectares de plantação, divididos entre diversos alimentos - como cupuaçu, graviola, pimenta-do-reino e macaxeira - com a distribuição voltada para os supermercados de Manaus.

Para Carvalho, alguns produtos chegaram a ser perdidos por falta de transporte, com a retirada dos caminhões desde o ano passado.

“A nossa dificuldade é escoar nossos produtos. Com a pandemia, os caminhões foram retirados e o ônibus coletivo só passa uma vez por semana, cobrando R$ 25,00 o volume, o que encarece para levar a produção até a feira”, desabafa o trabalhador.

Além de salientar a falta que o veículo faz para os pequenos produtores, o cultivador ainda relata a necessidade de existir uma melhoria estrutural na rodovia do ramal, além de assistência técnica, com instruções voltadas para a lavoura, de acordo com cada alimento produzido. Dessa forma, os agricultores poderiam desenvolver mais e aumentar seus negócios.

A região do DAS conta com mais de 25 mil famílias que trabalham com a agricultura | Foto: Divulgação

Segundo a Cooperam, a região entre a capital e o município de Rio Preto da Eva, conhecido como DAS, conta com mais de 25 mil famílias que trabalham com a agricultura. No entanto, apenas as comunidades de Terra Nostra e Fidel Castro foram severamente afetadas pelo cancelamento do envio de caminhões.

Redução de custos

Para o presidente da Cooperam, Ismael Oliveira, a produção dos agricultores familiares na região possui grande potencial, pois tende a diminuir os custos de importação, consequentemente, aliviando o bolso dos manauaras.

Oliveira ainda esclarece outro benefício da produção familiar: não causa prejuízo ambiental. “Essa área é extremamente propícia ao desenvolvimento rural ou chamado extensão do grande cinturão do desenvolvimento de Manaus. Com exceção da área do Puraquequara e Chico Mendes, a capital do estado não tem áreas agrícolas. As comunidades do Distrito Agropecuário não provocam nenhum impacto ambiental, pois a região já está desmatada”, explica.

Suframa

Responsável por essas comunidades, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em nota, comunicou que não foi informada sobre a suspensão dos caminhões dessas duas regiões e afirmou que várias empresas agroindustriais usufruem dos incentivos à produção do setor primário na localidade, voltadas para fruticultura, piscicultura, dentre outras.

“Durante a pandemia, o DAS manteve sua atividade e produção que comumente abastece o mercado local e alguns mercados externos. Como a produção está principalmente voltada ao mercado interno do Amazonas, especialmente à capital, a logística tem sido a mesma usualmente utilizada pelos empreendedores locais", reportou a Suframa.

O órgão relatou ainda que a atenção a melhorias logísticas na região tem sido pauta de conversas entre a Suframa e órgãos parceiros, a fim de garantir que os produtores e toda a sociedade possam contar com melhores condições de trafegabilidade.

Para driblar as dificuldades financeiras e resolver a falta de escoamento das produções agrícolas no DAS, alguns produtores, por meio da Cooperam, organizaram uma vaquinha com o objetivo de adquirir, pelo menos, um caminhão. Para contribuir, basta usar as chaves pix – [email protected]/ 5592992202808.

