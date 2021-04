Funcionários da Caixa Econômica paralisam atividades nesta terça-feira

| Foto: Divulgação

Os trabalhadores da Caixa Econômica Federal prometem parar as atividades por 24 horas, em todo o país, nesta terça-feira (27). A orientação, segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região é paralisar as atividades presenciais e também de funcionários em home office.



A movimentação dos funcionários, que pedem melhores condições de trabalho durante a pandemia de Covid-19, reivindicam vacina para os profissionais da linha de frente e são contra a abertura de capital da Caixa Seguridade deve afetar quem recebe o auxílio emergencial.

Nesta terça, está programado o pagamento da primeira parcela do benefício para cidadãos que fazem parte do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 7.

Neste caso, o saque do dinheiro é feito diretamente na Caixa, com o Cartão do Cidadão. Há opções, como sacar os valores nos caixas eletrônicos, que poderão estar disponíveis e nas lotéricas. Quem não conseguir terá de aguardar até a quarta-feira (28), quando há previsão de retomada do atendimento.

“O sindicato pede desculpas pelo transtorno, mas é melhor paralisar o serviço por 24 horas para evitar o fechamento de agências no futuro”, diz Dionísio Reis, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e funcionário da Caixa.

Entre os motivos para a mobilização dos trabalhadores estão o pedido de cancelamento da privatização da Caixa Seguridade, que está marcada para a próxima quinta (29); o pagamento integral da PLR Social aos empregados; e a reivindicação de melhores condições de trabalhos, por meio de mais contratações, proteção contra a Covid-19 e vacinação prioritária para os funcionários do banco.



Segundo Dionísio Reis, o último concurso público para contratação foi em 2014. "Temos um déficit de 20 mil funcionários", afirma.

Em nota oficial à reportagem, a Caixa afirmou que seguirá depositando o auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família normalmente ao longo da semana e que continua negociando com o sindicato.

"Cabe destacar que milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade serão atendidos na rede de varejo da Caixa ao longo desta semana", complementa o banco estatal.

Para quem recebe o auxílio emergencial pelo Caixa Tem, não deverá haver nenhum tipo de transtorno no pagamento, já que os valores são depositados em conta-poupança digital. Neste caso, o trabalhador recebe o dinheiro e pode movimentá-lo pagando boletos ou em compras na internet.

Beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se foram aprovados para a nova rodada de pagamentos do benefício pela internet. Os sistemas que disponibilizam as informações sobre a elegibilidade podem ser acessados por três canais.

Pelos links do Ministério da Cidadania e da Dataprev, é possível consultar se foi aprovado. Já no link da Caixa, constam informações sobre o pagamento do auxílio.





