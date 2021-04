Wilson Lima lança pacote de apoio à cultura e economia criativa e auxílio para trabalhadores da cultura, turismo e esporte | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, nesta terça-feira (27), um pacote de ações em apoio à cultura e economia criativa, setor fortemente impactado pela pandemia de Covid-19, e sancionou a lei que cria o Auxílio Estadual no valor de R$ 600, divididos em três parcelas, para trabalhadores desse setor e das áreas do esporte e turismo.

Aproximadamente 13 mil pessoas deverão ser beneficiadas com o auxílio. Todas as informações e critérios para receber o auxílio estarão disponíveis no endereço eletrônico auxilio.am.gov.br.

“A gente tem enfrentado as questões sanitárias. O estado do Amazonas tem conseguido dar uma resposta muito significativa nesse sentido. Mas, em razão de medidas que foram necessárias até por conta de diminuir o número de contaminados, as atividades econômicas acabaram sendo retraídas. Muita gente ficou prejudicada. Os segmentos do turismo, do esporte e também da cultura foram alguns dos primeiros a serem impactados. Então, hoje, nós estamos instituindo esse auxílio a esses profissionais”, explicou o governador.

Com objetivo de atender pessoas em situação de vulnerabilidade, devido aos impactos da pandemia de Covid-19, o pagamento do Auxílio Estadual segue alguns critérios. Assim, para ter acesso ao benefício, os trabalhadores da área da cultura, turismo e esporte não deverão ter trabalho formal ativo.

Também não serão contemplados aqueles que recebem benefício previdenciário, seguro-desemprego ou que sejam beneficiários de outro programa de distribuição de renda municipal, estadual ou federal.

A exceção é a para beneficiários do Bolsa Família, que poderão acumular o recebimento do auxílio que será pago pelo Governo do Amazonas.

O pagamento do auxílio ficará condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário. A lista com os nomes das pessoas contempladas será divulgada pelo Governo do Amazonas.

“O Governo do Amazonas está trabalhando para amparar aquelas pessoas que mais precisam, num momento em que a gente está retomando as nossas atividades econômicas. É o Estado, mais uma vez, dando demonstração de compromisso, juntamente com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores que está aqui nesse momento, estendendo essa mão para dar uma ajuda a essas pessoas que foram tão prejudicadas”, destacou o governador.

Para o setor de turismo, o Auxílio Estadual deve alcançar 562 trabalhadores, sendo 378 guias de turismo e 184 cooperados | Foto: Diego Peres/Secom

Turismo

Para o setor de turismo, o Auxílio Estadual deve alcançar 562 trabalhadores, sendo 378 guias de turismo e 184 cooperados – canoeiros, piloteiros, barqueiros e outros, segundo a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Os beneficiários precisam estar registrados e regularizados no sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do Turismo, o Cadastur, ou associados a uma das 10 cooperativas do transporte fluvial turístico.

Terão direito ao benefício os profissionais que atuam como pessoa física e Microempreendedor Individual (MEI).

Os atletas deverão ser maiores de 18 anos e os paratletas devem ter a idade mínima de 14 anos, e deverão estar vinculados a federações paralímpicas. | Foto: Diego Peres/Secom

Esporte

O Auxílio Estadual vai beneficiar, ainda, cerca de 5 mil profissionais de educação física inscritos no Conselho Regional de Educação Física e atletas e paratletas, selecionados por meio das 70 federações ativas no estado.

De acordo com a Fundação Amazonense de Alto Rendimento (Faar), será firmado acordo de cooperação com as entidades representativas dos profissionais de educação física e dos atletas para a execução do programa. O beneficiário terá que assinar autodeclaração para receber o auxílio.

Os atletas deverão ser maiores de 18 anos e os paratletas devem ter a idade mínima de 14 anos, e deverão estar vinculados a federações paralímpicas.

É necessário ter atuado na área esportiva nos 24 meses anteriores à vigência da lei que cria o auxílio. A comprovação será por meio de documentos hábeis e autodeclaração.

Pacote cultura e economia criativa – A estimativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa é a de que 7,5 mil trabalhadores do segmento recebam o auxílio. Somado o auxílio, todo investimento está estimado em R$ 20,4 milhões.

O recurso é oriundo da redistribuição de recursos previstos para realização de grandes eventos que estavam no calendário da secretaria.

O pacote de ações da cultura e economia criativa contempla repasse de recursos para municípios, lançamento de editais para realização de atividades artísticas de conteúdo virtual e para aquisição de obras de arte e acervo bibliográfico.

Os municípios poderão obter recursos para gestão de editais exclusivos para os trabalhadores do setor. Para isso, a secretaria vai abrir credenciamento para que solicitem o recurso, cujo montante levará em consideração faixa de valores de acordo com o número de habitantes do município.

Serão investidos R$ 3 milhões nessa ação com municípios, que deverão apresentar Plano de Ação com o cronograma e projeto de utilização do recurso, que será avaliado e deverá atender os critérios indicados no Edital de Credenciamento.

O valor a ser pago pelas obras selecionadas será de R$ 2 mil, totalizando um investimento de R$ 500 mil. | Foto: Diego Peres/Secom

Editais

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lança três editais que devem beneficiar até mil trabalhadores da cultura. As minutas estão disponíveis para consulta pública em cultura.am.gov.br.

O edital para realização de atividades artísticas de conteúdo virtual deve selecionar até 600 propostas, que devem receber, cada uma, R$ 1,9 mil. Ao todo, serão investidos R$ 1,140 milhão na premiação.

Também será lançada uma chamada pública para aquisição de até 250 obras de arte de variadas linguagens artísticas para incrementar o acervo e reserva técnica da Pinacoteca, museus e demais equipamentos culturais do Estado que são administrados pela Secretaria.

O valor a ser pago pelas obras selecionadas será de R$ 2 mil, totalizando um investimento de R$ 500 mil.

Haverá, ainda, um edital para seleção e aquisição de acervo bibliográfico de produção amazonense a fim de estimular a geração de renda para escritores do estado, bem como incrementar as atividades do Programa Mania de Ler e o acervo das bibliotecas e salas de leitura administradas pela pasta.

O total de investimento deste edital é de R$ 180 mil para seleção de até 150 títulos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Auxílio de R$ 600 é confirmado para 13 mil profissionais no AM; veja

Amazonas amplia auxílios emergenciais para diversos profissionais