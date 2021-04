Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez desde fevereiro

A euforia no câmbio estendeu-se ao mercado de ações | Foto: Divulgação

Brasília - Em um dia de otimismo no mercado internacional, o dólar teve queda expressiva e fechou abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez desde fevereiro. A bolsa de valores recuperou-se da queda de ontem (27) e fechou no nível mais alto em quase duas semanas.

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (28) vendido a R$ 5,362, com recuo de R$ 0,10 (-1,82%). A moeda norte-americana operou em queda durante toda a sessão, mas intensificou o recuo durante a tarde, depois que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) divulgou o resultado da reunião dos últimos dois dias.

Na menor cotação desde 2 de fevereiro, quando tinha fechado a R$ 5,355, a divisa acumula queda de 4,7% em abril.

No ano, o dólar acumula alta de 3,33%. Hoje, o real teve o melhor desempenho entre as principais moedas de países emergentes.

A euforia no câmbio estendeu-se ao mercado de ações. O índice Ibovespa , da B3, fechou esta quarta aos 121.052 pontos, com alta de 1,39%. Além da repercussão da decisão do Fed, o indicador foi impulsionado por ações de bancos, após a divulgação do balanço de instituições financeiras.

Nesta quarta-feira, o presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, confirmou que o órgão continuará a dar “apoio poderoso” à economia norte-americana, mantendo os juros básicos da maior economia do planeta entre 0% e 0,25% ao ano.

Powell indicou que o Fed não subirá tão cedo as taxas, apesar de dados de inflação e de recuperação do emprego maiores que o previsto.

Embora tenha beneficiado países emergentes, como o Brasil, a declaração de Powell não foi tão bem recebida nas bolsas norte-americanas. Os três principais índices de Wall Street fecharam em baixa nesta quarta-feira.

Veja mais:

Dólar sobe para R$ 5,49, mas cai pela quarta semana seguida

Dólar cai para R$ 5,45 e fecha no menor valor em quase dois meses