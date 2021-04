Em reunião histórica, Codam aprova investimentos de cerca de R$ 15 bi

O investimento deve garantir a geração de 3.875 novos postos de trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - Em uma reunião histórica, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam), órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) aprovou, na manhã desta quinta-feira (29), o investimento de aproximadamente R$15 bilhões pela primeira vez na história do Conselho.

“Nós temos interesse que os projetos que visam investimentos e, principalmente, geração de empregos e renda sejam aprovados. A reunião do Codam de hoje é uma demonstração de comprometimento do Governo do Estado com o modelo Zona Franca e, também, com o desenvolvimento dos municípios”, enfatizou o governador Wilson Lima, sobre os investimentos apresentados e aprovados na reunião do Codam.

O titular da Sedecti, Jório Veiga, declarou como “um feito histórico”, em função do volume de investimentos aprovados durante a 289a Reunião Ordinária do Codam, que aconteceu em formato virtual.

“Estamos participando de uma reunião histórica porque faltou muito pouco para que a gente chegasse aos R$15 bilhões. E, no meio de tudo o que o Brasil está vivendo, onde já perdemos muitas pessoas próximas e queridas e, apesar de tudo o que estamos passando com a maior crise sanitária, conseguimos chegar a essa marca de investimento”, destacou Veiga que é o vice-presidente do Codam.

O montante aprovado durante a pauta do Codam corresponde aos 69 projetos apresentados pelos investidores.

Esses projetos estão divididos nas modalidades de: implantação (novos empreendimentos); diversificação (inclusão de outros produtos no parque fabril); e de atualização (modificação no projeto inicial do empreendimento).

Todos os 69 projetos foram aprovados por unanimidade pelo Conselho. O investimento total aprovado será aplicado nos próximos três anos e deve garantir a geração de 3.875 novos postos de trabalho, além de outros 2.736 que serão reaproveitados dentro da própria indústria.

“Aqui estamos falando apenas de empregos diretos, gerados nas fábricas e não leva em consideração os efeitos indiretos em toda a cadeia de suprimento e seus reflexos nos demais segmentos econômicos”, acrescentou Veiga.

Samsung e LG

Os destaques da pauta foram para dois grandes projetos apresentados por duas empresas multinacionais que, sozinhas, respondem por 85% dos investimentos.

São elas: a Samsung, que apresentou três projetos de atualização para produção de notebook, home theater e smartphones, com investimento total previsto em R$8 bilhões (59,4% do total da pauta), além da geração de 731 novos postos de trabalho e de 1.852 que serão remanejados.

O segundo maior investimento foi o da empresa LG Eletronics do Brasil, que apresentou três projetos no total, sendo dois na modalidade de diversificação para a produção de notebook, microcomputador, monitor LCD e projetor de vídeo. E, um terceiro projeto apresentado pela LG foi na modalidade de atualização, para a produção de telas que serão utilizadas na fabricação de televisores e monitores de vídeo.

O investimento previsto é de R$3,8 bilhões (25,8% da pauta principal), além da geração de 240 novos postos de trabalho e 230 reaproveitamentos.

Interiorização

Um dos assuntos que mais chamou a atenção na pauta dentre os conselheiros participantes, foi o caso dos investimentos direcionados para o interior do Estado.

Em Iranduba, a empresa Juruá Estaleiro teve seu projeto aprovado Ad Referendum, em fevereiro de 2021. O empreendimento prevê, para o prazo de três anos, um investimento de R$24 milhões para a produção de embarcações de transporte de pessoas e de mercadorias. O projeto prevê a geração de 19 novos postos de trabalho e o aproveitamento de outros 118 já existentes em outro parque fabril.

Para o sul do Amazonas, o município de Humaitá vai contar com o investimento da Brazil Nuts, empresa que investe na produção de castanha-do-brasil desidratada. A empresa apresentou o investimento de aproximadamente R$300 mil para os próximos três anos.

Para o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA), Muni Lourenço, a constante presença de projetos de investimento que visam o interior do Estado nas pautas do Codam, mostram que o Governo do Amazonas vem dando mais importância para o segmento da agropecuária e agricultura para essa região.

“Esses dois exemplos de projetos de investimento aprovados hoje e que utilizam matéria prima regional, como no caso da castanha-do-brasil, mostra que nunca é demais ressaltar essa busca de atividade econômica no interior do Estado. Temos uma ocupação de contingente significativo da população no interior e precisamos diminuir a distância econômico-social da capital para o interior”, reforçou Lourenço.

O secretário Jório Veiga, da Sedecti, revelou que em termos de planejamento da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), foi considerado o crescimento de 6% para 12% da participação do setor agropecuário no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

“A ideia é duplicar esse setor em dez anos. Faz tempo que precisa e agora temos um foco muito importante para que isso seja uma realidade. Não se trata de diminuir os outros segmentos, mas sim, de crescer o setor agropecuário de uma maneira tal que possamos fazer crescer a riqueza do Estado”, reforçou Jório Veiga.

