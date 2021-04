Manaus terá mais de 8 mil novas vagas de qualificação profissional

Espera-se que a partir de junho os cursos comecem a ser implementados | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou reuniões com instituições locais beneficiadas com emendas parlamentares. Ao todo, dez vereadores designaram para a atividade de qualificação profissional o valor de um pouco mais de R$ 3,5 milhões, que irão beneficiar 8.500 pessoas com a realização de 40 cursos de capacitação e empreendedorismo.

As emendas foram destinadas para projetos que irão disponibilizar cursos voltados às áreas de empreendedorismo, inovação, línguas estrangeiras, indústria, construção civil, elétrica, finanças, comércio, dentre outros.

De acordo com o secretário da Semtepi, Radyr Junior, a gestão do prefeito David Almeida entende que aumentar a quantidade de pessoas qualificadas profissionalmente é uma das primeiras atividades importantes para a reinserção da população no mercado de trabalho.

“Os cursos estabelecidos atendem a necessidade diária das empresas que buscam candidatos no Sine Manaus. Em meio à pandemia, sabendo que muitos não têm oportunidade de custear um curso profissional, a prefeitura assumirá o papel de promover qualificação gratuita”, destacou Radyr.

Os projetos básicos já estão seguindo os trâmites processuais administrativos para a assinatura do termo de fomento. Espera-se que a partir de junho os cursos comecem a ser implementados.

Os vereadores responsáveis pelas emendas parlamentares foram Everton Assis, Professora Jaqueline, Sassá da Construção Civil, Gilmar Nascimento, Mirtes Sales, Amauri Colares, Fransuá, Daniel Vasconcelos, Dante e Isaac Tayah.

