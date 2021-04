Mega-Sena pode dar prêmio de R$ 34 milhões nesta sexta (30)

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país | Foto: Divulgação

Manaus - O concurso 2.367 da Mega-Sena pode pagar R$ 34 milhões nesta sexta-feira (30/04). O segundo sorteio da semana foi antecipado devido ao feriado do Dia do Trabalhador neste sábado (01/05). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

Caso o prêmio saia para apenas um apostador e este queira investir em logística de transportes, poderá adquirir uma frota de 62 caminhões pesados, no valor de R$ 548 mil cada. O valor do prêmio aplicado na Poupança da CAIXA rende R$ 54.060,00 no primeiro mês. A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50.

Loteca

O prêmio do concurso 931 da Loteca, modalidade para palpites de resultados de futebol, está estimado em R$ 300 mil para quem acertar os 14 pontos. As apostas encerram às 14h do sábado (01/05).

Para apostar, verifique a programação com as 14 partidas selecionadas do final de semana e registre seu palpite. As apostas podem ser feitas em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país, no portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA. Nas lotéricas também é possível apostar na Loteca por meio do Bolão CAIXA.

O resultado será divulgado na segunda-feira (03/05). A aposta simples, de R$ 3,00, dá direito a marcar um palpite a mais em uma das 14 partidas; assim, o apostador aumenta suas chances de acerto ao marcar dois times como vencedor, ou um time vencedor e o empate.

Quanto mais duplos e triplos (cobrindo os três resultados possíveis em uma partida) marcar, maiores são as chances de ganhar e, consequentemente, maior será o preço da aposta.

*Com informações da assessoria

