Manaus conta com 320 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

O projeto Qualifica Manaus tem o objetivo de proporcionar qualificação para empreendedores | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-AM), lança nesta terça-feira (4/5) um novo edital com 320 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes on-line e presenciais. Os cursos fazem parte dos projetos Sine Jovem e Qualifica Manaus.

O projeto Sine Jovem tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, cujo propósito é disponibilizar qualificação profissional ao jovem em busca do primeiro emprego por considerar sua qualificação de extrema importância para fortalecer o mercado de trabalho, por meio de uma mão de obra qualificada.

O Sine Jovem é destinado a jovens residentes em Manaus, entre 14 e 29 anos, cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou com ensino médio completo.

O projeto Qualifica Manaus tem o objetivo de proporcionar qualificação para empreendedores que atuam nas feiras e mercados e trabalhadores cadastrados no Sine Manaus, a fim de aprimorar suas aptidões e possibilitar o desenvolvimento de seus negócios.

É voltado a empreendedores que atuam em feiras e mercados, e trabalhadores cadastrados no Sine Manaus, que tenham a partir de 18 anos com ensino fundamental incompleto.

Os interessados devem baixar o edital e preencher o formulário disponível no site , nesta terça-feira, das 8h às 12h, para realizar sua pré-inscrição e escolher o curso que deseja participar.

O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que haja vagas disponíveis. Quando as inscrições baterem o dobro de inscritos, a plataforma será bloqueada automaticamente ou a opção de escolher o curso indicado sumirá.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Manaus terá mais de 8 mil novas vagas de qualificação profissional

Conheça projetos de qualificação profissional para mulheres em Manaus