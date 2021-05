Prefeitura divulga nomes de mais 27 ganhadores do Nota Premiada Manaus

A lista completa com os nomes dos ganhadores deste sorteio já está disponível no site da campanha | Foto: Valdo Leão / Arquivo Semcom

Manaus (AM) - Mais 27 felizardos foram contemplados com as premiações em dinheiro do segundo sorteio de 2021 da campanha Nota Premiada Manaus.

A Prefeitura de Manaus realizou o sorteio na última segunda-feira, 3/5, com base na extração nº 5.558 da Loteria Federal.

A maior premiação desse sorteio, no valor de R$ 20 mil, será paga a Brena Tavares Rocha, moradora do bairro São Jorge, zona Oeste. A felizarda indicou a Casa Vhida para receber R$ 8 mil, o que equivale a 40% do seu prêmio.

Os dois prêmios de R$ 10 mil foram para Damiana Maria da Costa e Nailson de Jesus Bandeira. A primeira indicou a instituição Casa do Pai para receber o prêmio social, o segundo, a Casa da Criança. Ambas as instituições receberão R$ 4 mil cada.

Quatro pessoas foram contempladas com o prêmio individual de R$ 5 mil: Erlan Lavareda Nogueira, Carlos Cezar Costa Serrão, Gustavo Cardoso da Mota e Elizangela Correa da Paixão Teles.

A lista completa com os nomes dos ganhadores deste sorteio, incluindo os 20 prêmios de R$ 1 mil, já está disponível no site da campanha (notapremiada.manaus.am.gov.br).

