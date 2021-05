O caminho do Brasil na regulamentação de casas de apostas

| Foto: Divulgação

Com o aumento da popularidade de apostas esportivas, existindo mais de 400 operadores diferentes no Brasil, cresce a necessidade para que haja a regulamentação do setor. Para quem está na dúvida sobre como realizar a melhor aposta e a casa com as melhores cotações, veja comparação completa das casas de apostas brasileiras.

O cenário é promissor, já que o número de usuários em plataformas de apostas tem crescido de maneira importante. Por isso mesmo, se espera que, nos próximos anos, além de controle de segurança e de qualidade dos operadores, haja também uma taxação de impostos.

Analisando o que já está acontecendo em muitos países europeus, o Brasil poderá usufruir ao máximo dessa tendência das apostas esportivas online, conseguindo cobrar impostos em relação aos muitos milhões de reais que os maiores sites de apostas internacionais faturam no nosso país. Isso significaria uma receita do Estado anual muito significativa (cerca de 6 bilhões de reais).

Pesa também um momento em que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, por causa da pandemia. A situação é delicada, já que as medidas restritivas diminuíram e muito a circulação de pessoas. Com isso, muita gente tem ficado em casa em frente ao computador. Para alguns, começar a apostar é como um novo hobby. Mas até mesmo quem utiliza as apostas para se divertir, é importante estar dentro da lei.

Neste momento, o Brasil, mesmo sem um mercado “fechado”, já é um dos países mundiais com maior volume de apostas esportivas, se tornando uma das nações mais envolvidas pelas modalidades de apostas feitas internacionalmente. Porém, além das potenciais receitas fiscais, toda a segurança e proteção do apostador também deverão estar sempre asseguradas.

A discussão para a legalização dos jogos no Brasil é antiga. O Governo Federal aprovou, em dezembro de 2018, a Lei 13.756/2018, que permite o início do licenciamento dos operadores e proteção de todos os apostadores brasileiros. Isso porque, até esse momento, pouco protegia esses operadores de saírem do país, não devolvendo o saldo aos seus clientes.

Assim, com essa Lei, mas também com a mais do que provável regulamentação de todo esse mercado de apostas esportivas online, não só o Estado irá obter uma receita considerável, como também permitirá defender todos os Direitos dos apostadores, sempre que decidam registrar conta e começarem fazendo suas apostas online.

Até ao momento, e sem essa mesma regulamentação, o Brasil não está conseguindo fiscalizar e tributar os rendimentos que cada uma dessas mais de 400 casas de apostas autorizadas estão tendo em nosso país. Em uma estimativa recente, essa ausência de tributação significa mais de 6 bilhões de receita perdida para o Estado, algo que essa regulamentação vai exigir.

Além disso, tal como acontece com os mercados fechados de Portugal, por exemplo, é provável que muitos dos sites de apostas que estão operando no Brasil tenham que suspender temporariamente seus serviços. Isso porque, será exigido que esses operadores, para que consigam retornar, tenham que se registrar nesse regulamento, assinando uma série de compromissos e deveres, sobretudo em relação aos seus clientes brasileiros.

Apesar de existir mais receitas para o Estado brasileiro, mas também maior proteção e transparência para todos os apostadores brasileiros, é importante realçar que todo esse processo de transição pode levar a que, pelo menos temporariamente, alguns dos melhores sites de apostas mundiais se ausentem do mercado brasileiro. Ou seja, a oferta para o apostador brasileiro ficaria nesse momento mais comprometida.

Como se vê, urge a necessidade de regulamentação do setor no Brasil. O país pode estar perdendo milhões de reais em impostos e tributos. A situação é boa para que os apostadores tenham cada vez mais amparo legal. Para isso, os legisladores nacionais precisam avançar e construir algo importante para o setor.

