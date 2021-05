Afeam prorroga prazo para Renegociação Emergencial no AM

Até fevereiro deste ano, a Afeam já havia realizado 366 renegociações emergenciais | Foto: Divulgação

Manaus - A renegociação de débitos pode ser um dos caminhos mais inteligentes na hora de equilibrar a situação financeira de uma empresa ou atividade produtiva. Com base nisto, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) prorrogou até o dia 30 de junho o prazo para os clientes interessados em aderir às condições da Renegociação Emergencial.

Até fevereiro deste ano, a Afeam já havia realizado 366 renegociações emergenciais , as quais resultaram em mais de R$ 4,6 milhões.

Na Renegociação Emergencial, o cliente pode ganhar prazo de até 180 dias para retornar os pagamentos e mantém o conceito na Agência (não haverá sanções punitivas). O pagamento de entrada é facultativo, e há desconto de 1% ao ano de juros de mora e 2% de multa sobre as parcelas vencidas.

A adesão não é automática, devendo o cliente entrar em contato com a Afeam por meio dos números disponíveis no site , de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Crédito Emergencial

As operações do Crédito Emergencial, concedido também pela Afeam, já contaram com aplicações de mais de R$ 3,3 milhões.

Além desta linha de financiamento, o estado realizou anistia de dívidas para produtores e microempreendedores de cinco cidades afetadas pela cheia dos rios na região e estima a liberação de R$ 2,4 milhões por meio do Crédito Solidário para pessoas desempregadas ou subempregadas.

Conforme dados da Agência, a modalidade de Crédito Emergencial já alcançou R$ 3.399.130,55, aplicados em municípios da Calha do Purus e Juruá, em 537 operações de crédito.

*Com informações da assessoria

