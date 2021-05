Pacto Nacional Tributário busca simplificar sistema de impostos

O Pacto Tributário Nacional inclui a votação de Lei Nacional de ICMS, que estabeleceria um padrão mínimo e máximo de alíquotas do ICMS | Foto: Divulgação

Manaus - O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) , e mais 120 entidades representativas do setor produtivo brasileiro lançaram, na quarta-feira (5/5), o Pacto Nacional Tributário, conjunto de medidas infraconstitucionais que buscam simplificar e tornar mais justo o sistema tributário do país.

O anúncio acontece um dia depois de o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), extinguir a comissão da Casa que analisava a reforma tributária - PEC 45.

“Nós entendemos que, a partir desses fatos novos, haverá uma priorização da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que não é uma solução para o sistema tributário nacional. Isso porque contribui pouco com a redução da complexidade do sistema. E, acima de tudo, é claramente uma proposta que tem como objetivo aumentar a carga tributária, em especial sobre setores que tem grande capacidade de empregabilidade como, por exemplo, os de serviços e de saúde”, disse Ramos.

O Pacto Tributário Nacional proposto inclui a unificação do PIS/Cofins com o Imposto sobre Produto Industrializado, e a Contribuição Sobre Lucro Líquido com o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.

Além disso, a votação de uma Lei Nacional de ICMS, que estabeleceria um padrão mínimo e máximo de alíquotas do ICMS - de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada estado - e um marco regulatório do para definir critérios para a concessão e manutenção de renúncias fiscais.

A proposta de pacto defende, ainda, a realização de mutirões no STF para a votação dos contenciosos tributários, gerando mais segurança jurídica às empresas.

A ideia é unir os Três Poderes da República - Legislativo, Executivo e Judiciário - para que fossem realizadas mudanças de natureza infraconstitucionais, mais fáceis de aprovar, e com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios no país.

Apoio ao Pacto Tributário

Diversas entidades, como a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), o movimento “Simplifica Já” e o Instituto Brasil 200, com representantes dos setores públicos e privados comprometidos com a melhoria do sistema tributário nacional, declararam apoio à ideia do Pacto Tributário .

Coordenador do movimento Simplifica Já, Roberto Macedo, acredita que as medidas preparam as bases para uma futura redução de encargos.

“A ideia de transferir a carga tributária do consumo para o patrimônio e para a renda gera empregos e não traz guerra tributária. Já uma lei nacional que unifique o ICMS vai ajudar a reduzir contenciosos tributários. E, por fim, a desoneração da folha de pagamentos dos setores que mais empregam é uma das medidas que ajudarão na retomada da economia e na geração de mais postos de trabalho”, afirmou Macedo.

