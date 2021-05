Em segunda queda consecutiva, produção industrial cai 2,4%

Em 12 meses, a indústria acumula perda de 3,1% | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Rio de Janeiro - A produção industrial brasileira recuou 2,4% na passagem de fevereiro para março deste ano, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (5), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em sua Pesquisa Industrial Mensal (PIM). Essa é a segunda queda consecutiva, já que, de janeiro para fevereiro, houve uma retração de 1%.

Em 12 meses, a indústria acumula perda de 3,1%. Na comparação com março do ano passado, início das medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19, houve alta de 10,5%. No acumulado do ano, a indústria cresceu 4,4%.

Na comparação de março com fevereiro deste ano, o maior recuo foi observado nos bens de consumo semi e não duráveis (-10,2%). Também caíram os bens de consumo duráveis (-7,8%) e os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (-6,9%).

Os bens intermediários, os chamados insumos industrializados usados no setor produtivo , tiveram alta de 0,2% no período.

