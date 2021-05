Prefeito de Manaus firma compromisso de lutar pela Reforma Tributária

O prefeito de Manaus também informou que pretende trabalhar em parceria com o titular da Superintendência da Suframa | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de ampliar os incentivos vigentes no modelo econômico empregado na Zona Franca de Manaus (ZFM), o prefeito David Almeida confirmou, na tarde desta quarta-feira (5/5), que irá encabeçar uma frente de trabalho para propor novos moldes ao Projeto de Lei (PL), voltado à Reforma Tributária.

O compromisso foi firmado durante reunião virtual, pela plataforma Zoom, com o diretor de Relações Institucionais da Moto Honda da Amazônia, Marcos Bento.

“Eu me preocupo com isso e vou assumir essa responsabilidade. Vou marcar uma reunião com representantes das empresas e associações para que, juntamente com a prefeitura, possamos levar uma proposta para Brasília (DF). Além disso, vamos buscar apoio junto à bancada federal amazonense, para que a gente possa trabalhar nesse tema muito importante, que é a Reforma Tributária , de fundamental importância para a manutenção dos empregos na zona franca”, enfatizou Almeida.

A iniciativa contará também com a presença do titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino, e do subsecretário de Assuntos Operacionais, da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Gustavo Igrejas, além de outros técnicos e especialistas.

O prefeito de Manaus também informou que pretende trabalhar em parceria com o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), general Algacir Polsin, para modernizar e implementar novos projetos, que ajudarão a valorizar o Distrito Industrial.

“Falei com o general Polsin sobre o retorno das obras no Distrito Industrial, um problema muito grande que temos lá, de infraestrutura. Além disso, vou montar um distrito de obras e uma base da Semulsp (Secretaria Municipal de Limpeza Urbana), dentro do distrito. A Prefeitura de Manaus vai trabalhar para modernizar a zona franca”, enfatizou o prefeito.

