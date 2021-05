Em Manaus, casais investem em pequenos negócios para driblar a crise

O casal de namorados Guilherme e Anne encontraram em seu pequeno negócio uma maneira de expandir sua renda | Foto: Divulgação

Manaus – Fugindo da crise econômica ocasionada pela pandemia, alguns casais optaram por unir o amor aos negócios e empreender juntos em Manaus. Por conta de ideias como essa, o Amazonas já conta com um crescimento de 36,3% no surgimento de novas microempresas. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 9.058 microempreendimentos foram abertos no estado de 2019 para 2020.

O casal de namorados Kamila Oliveira, 25, e Kauê Costa, 26, estão juntos há quatro anos. Em 2020, um pouco antes da chegada da pandemia, os dois resolveram fazer uma renda extra com a venda de dindins.

Contudo, quando a crise começou, o dinheiro que seria complementar, acabou se tornando a principal fonte de faturamento dos dois.

Mesmo sendo formada em Direito, Kamila conta que ela e seu namorado encontraram, na abertura do pequeno negócio, uma forma de melhorar a situação financeira de cada um. Apesar dos desafios de empreender e operar juntos, ambos aprenderam a conciliar o relacionamento com o trabalho.

O casal optou por fazer uma renda extra com a venda de dindins | Foto: Divulgação

“O maior desafio é separar a vida pessoal do negócio e não transformar a nossa relação só em trabalho. No início, até em momentos de folga, ficávamos falando dos dindims. Mas hoje conseguimos separar bem e não levar qualquer desentendimento nosso para o trabalho. Outra vantagem é a parceria e o objetivo em comum que faz a gente querer crescer cada vez mais”, salienta Kamila.

Assim como eles, o analista de sistemas Guilherme Vieira, 31, e a advogada Anne Clarice Portela, 25, encontraram na oportunidade de montar um empreendimento, uma maneira de expandir o potencial dos dois e da relação.

Juntos há mais de dois anos, o casal fornece kits congelados para o preparo de suco detox, facilitando a rotina saudável dos clientes. Com o pequeno negócio de um ano e alguns meses, eles começaram despretensiosamente e hoje já atendem regularmente 40 pessoas.

Diferente de Kamila e Kauê, o casal atua em suas respectivas áreas e mantém o negócio aos finais de semana.

Mesmo em tão pouco tempo, o empreendimento apresentou resultados positivos que foram além das expectativas.

Anne acredita que o sucesso se deu em função da procura dos manauaras por manter uma boa saúde diante da pandemia. “Apesar de termos paralisado as atividades duas vezes no pico dos casos da Covid-19, nosso negócio teve um crescimento de 60% nos meses subsequentes à paralisação - de junho de 2020 até agora - tendo em vista que, no atual momento, saúde é a palavra-chave”, ressalta.

Para a empreendedora, existem maiores benefícios em trabalhar juntos | Foto: Divulgação

Para a empreendedora, os maiores desafios foram de começar sem muitos recursos e tomar decisões quando as opiniões do casal são divergentes. Contudo, os benefícios são maiores, principalmente quando os dois almejam alcançar um mesmo propósito. "Estamos falando de um sonho em conjunto. Um lar para a família que vamos formar. Isso nos motiva, nos une e nos direciona a seguir", enfatiza Anne.

Negócios em família

De acordo com o economista Ailson Rezende, trabalhar em família pode ser uma boa estratégia para unir forças e driblar o desemprego ou mesmo a queda na renda, ocasionados pela pandemia.

Ainda assim, ele explica que, para ter sucesso, é preciso saber lidar com os pontos positivos e negativos de um empreendimento familiar.

“As micro e pequenas empresas são as que mais geram empregos, e essas geralmente são também empresas familiares. No entanto, os negócios em família possuem vantagens e desvantagens. Como desvantagens, podemos destacar os conflitos, a ausência de processo de sucessão e desorganização nos processos internos. Mas as vantagens são a lealdade, a intimidade e os valores comuns”, descreve o economista.

