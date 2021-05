PL deve ampliar incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus

Além disso, também foram discutidas questões da Reforma Tributária e da modernização do Distrito | Foto: Divulgação

Manaus - O projeto será arquitetado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e tem como objetivo garantir e ampliar os incentivos fiscais às empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). O planejamento foi tema da reunião da prefeitura com os representantes da indústria amazonense nesta semana.

Além disso, também foram discutidas questões da Reforma Tributária e da modernização do Distrito Industrial.

"Essa reunião é um marco e como prefeito quero dar a minha contribuição para a ZFM. Saio bem otimista de que vamos construir uma proposta. A zona franca é de Manaus. Os empregos são de Manaus. Estamos nessas tratativas com equipes dos representantes das indústrias, e vamos buscar agora um diálogo com o governo do Estado", enfatizou Almeida.

Na última quarta-feira (5), durante reunião virtual com o diretor de Relações Institucionais da Moto Honda da Amazônia, Marcos Bento, o prefeito confirmou a proposta de liderar uma frente de trabalho, para propor novas medidas à Reforma Tributária, com o objetivo de ampliar os incentivos vigentes no modelo econômico empregado no PIM.

Almeida afirmou que, após concluir a criação do projeto, irá a Brasília (DF) buscar parceria com a bancada federal do Amazonas.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) , Antônio Silva, classificou como histórica a iniciativa tomada. Ele afirmou que as indústrias devem abraçar a proposta do prefeito. “Estamos vivenciando um momento muito oportuno. Estamos fazendo uma reunião com o Executivo municipal, onde o prefeito traçou um novo desenho e nós, que representamos a Fieam, temos que abraçar essa proposta”, salientou.

Para o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Jorge Júnior, a atitude do prefeito foi inovadora ao buscar criar um movimento que lute pela manutenção dos incentivos na ZFM.

" A gente precisa ter a previsibilidade, precisamos ter uma segurança jurídica e ratifico essa posição da prefeitura, que em outros momentos, se manteve um pouco afastada do PIM, dos empregos gerados e agora Almeida diz que quer mudar essa realidade " Jorge Júnior, Presidente da Eletros

Durante o encontro, a prefeitura reforçou também a intenção de modernizar o Distrito Industrial, transformando-o em mais um cartão-postal de Manaus. De acordo com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, a atitude resgata a obrigação do Executivo municipal.

Segundo o representante, o prefeito está assumindo a responsabilidade de melhorar não só a indústria, mas o bairro.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, também participou de reunião com os representantes da indústria nesta semana. A intenção convergiu com a do prefeito, pois o debate principal foi a prorrogação da lei que regulamenta a Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais - Lei 2.826, de setembro de 2003.

O objetivo é dar segurança jurídica às empresas e atrair novos investimentos para o PIM , além de simplificar alguns trechos da norma atual que tem validade até 2023.

A legislação deve ser prorrogada por mais dez anos e a estimativa é não fazer uma mudança muito significativa, porém, serão implementados pequenos ajustes para atrair novos investimentos e gerar empregos. Quando a proposta estiver pronta, será encaminhada à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

De acordo com o secretário de Fazenda, Alex Del Giglio, a carga tributária não deve aumentar. “A ideia é que a gente consiga manter a segurança jurídica das empresas que já estão instaladas no polo, atrair novas indústrias aqui para o Amazonas, mantendo emprego e renda da população. Isso sem aumentar a carga tributária para que a gente atraia empresas”, disse.

