Dia das Mães aumenta em 60% vendas de pequenos negócios no AM

Manaus - Com o Dia das Mães, a projeção de aumento nas vendas do comércio tradicional na capital amazonense chegou a 10%, segundo representantes do setor. Contudo, os pequenos negócios alcançaram um aumento ainda maior, de até 60%, no faturamento com a data. No Amazonas, das 38.648 novas microempresas abertas em 2020, 82% correspondem aos Microempreendedores Individuais (MEIs), com 31.742, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



Com a crise econômica ocasionada pela pandemia da Covid-19, muitos amazonenses ficaram desempregados. Com isso, a população encontrou nos pequenos empreendimentos uma oportunidade e uma saída para driblar as dificuldades financeiras.

Assim, economistas afirmam que as microempresas acabam movimentando fortemente a economia do estado, principalmente nas datas comemorativas e importantes para o comércio.

Esse é o caso da microempreendedora Waldinelha Santos, 23. Com seu pequeno negócio de panificação e confeitaria, a proprietária resolveu oferecer três tipos de cestas de café da manhã, produzidas artesanalmente, como opções para o Dia das Mães.





A estratégia deu tão certo que o empreendimento chegou a registrar um crescimento de 60% nas vendas dos kits.





Waldinelha acredita que, para os que têm uma microempresa, aproveitar as datas comemorativas pode ajudar a recuperar o prejuízo gerado pela pandemia. “Com toda certeza não paga todo o prejuízo que tivemos, mas ajuda bastante, especialmente nas contas de casa e na alimentação. Posso dizer que estou bem feliz com o resultado do Dia das Mães. Essas datas sempre vêm para nos salvar, ainda mais em uma crise como essa”, elucida.

Outra empreendedora que aproveitou o período de festividade foi a dona de uma floricultura no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, Josieli Batalha, 30. Focando nas cestas de café da manhã, flores e montagens de presentes personalizados, a saída de produtos cresceu 40%, aquecendo o pequeno negócio.

Josieli conta que as encomendas foram realizadas com antecedência e a movimentação estava a todo vapor, principalmente com a volta das atividades econômicas em Manaus. “O crescimento foi muito bom. Por conta da diminuição de casos da Covid-19 no estado e da flexibilidade no isolamento, o aumento na procura para presentear foi grande”, destaca.

Além dos produtos, uma outra forma de agradar nesse dia é oferecendo um dia de autocuidado para as mães.

É fazendo essa propaganda que a cabelereira Jaqueline Amora, 44, conseguiu atrair a clientela. Depois de começar a oferecer os combos promocionais, houve um amento de 40% nos atendimentos no seu pequeno negócio.

A empreendedora revela que fatura mais em ocasiões especiais, como no Dia das Mães e no Dia dos Namorados. Porém, é no final do ano que o fluxo da clientela aumenta em 100%. “É muito importante a gente aproveitar essas datas. Mas é no mês de dezembro que trabalho de domingo a domingo, sem pausas”, revela Jaqueline.

Apoio aos pequenos negócios

Comprar de pequenos empreendedores é uma forma de apoiar quem está começando, além de ajudar a manter quem já está no mercado há algum tempo. A fisioterapeuta Lanne Carvalho, 42, é uma das consumidoras que pensa assim e procura contribuir comprando de microempresas. “Eu prefiro comprar dos pequenos aqui da Zona Leste, onde moro, para incentivar os microempreendedores que estão começando”, frisa.

Segundo o economista Marcus Evangelista, os pequenos negócios são fundamentais para o incremento de qualquer economia , ainda mais os que estão espalhados pelos bairros. Dessa forma, a população local é empregada e há uma movimentação nas distribuidoras e atacadistas, com a reposição de produtos, gerando emprego e renda.





Por isso, Evangelista destaca que as micro e pequenas empresas não geram concorrência para o comércio, e sim contribuem para o ciclo de abastecimento.





“Os pequenos negócios nunca foram ameaças para as grandes redes, muito pelo contrário, acabam complementando o segmento comercial. A grande diferença entre ambos, além da estrutura, é que os grandes conseguem preços menores por comprarem em maior quantidade. Assim conseguem realizar promoções que os próprios comerciantes pequenos acabam se tornando clientes, compram e revendem em seus pequenos negócios”, pontua Evangelista.

Para o economista, além desse benefício, o ciclo também estimula a indústria, que precisa fabricar mais para atender a demanda das grandes empresas, responsáveis por abastecer os pequenos empreendimentos. “Em resumo, são os pequenos negócios que fazem, em sua soma, a engrenagem girar”, enfatiza.

Sobre aproveitar as datas comemorativas para alavancar os micro e pequenos negócios, o economista garante que realmente servem como oportunidades para compensar a queda na renda nos períodos mais críticos da pandemia.

Segundo ele, o Dia das Mães só fica atrás da movimentação do Natal, como o período mais importante para o comércio e, consequentemente, para os empreendimentos menores.

Concorrência

Nesse sentido, Evangelista revela que a maior competição para as microempresas se encontra na internet, já que o e-commerce cresceu ao longo dos anos e se tornou ainda mais popular com o isolamento social gerado pela pandemia. Com a facilidade de fazer uma compra na palma da mão, por meio de um celular, os negócios nos bairros acabaram perdendo, levando em consideração que os preços on-line são também mais em conta.

Apesar desse fator, o economista enfatiza que as pequenas iniciativas sempre terão o seu público. Entretanto, segundo ele, o sucesso depende do empreendedor, que deve acompanhar as mudanças no comportamento do cliente, superando as expectativas e fidelizando consumidores para a sobrevivência do seu empreendimento.

A economista Denise Kassama analisa que a pandemia acabou dando um empurrão para os amazonenses entrarem no mundo do empreendedorismo, levando em conta o alto índice do desemprego formal.

E dos diversos tipos de atividades, o ramo da alimentação se destaca nessas datas, ainda mais no Dia das Mães - levando a mãe para comer fora ou mesmo preparando uma refeição especial em casa - que depende da compra de ingredientes ou mesmo de pratos prontos para serem servidos.

Mesmo para quem está com dificuldades financeiras em casa, a economista salienta que comprar do pequeno ajuda nos gastos e também beneficia quem está no ramo. “Compre do pequeno, seja um artesanato, um bolo caseiro ou uma bijuteria simples, afinal, o que vale mesmo é a intenção, pois nenhum presente substitui o nosso amor”, finaliza.

