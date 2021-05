Confira quem irá receber o Auxílio Emergencial na 2ª semana de maio

| Foto: Arquivo/Agência Brasil

Manaus - Na segunda semana de maio, os beneficiários do auxilio emergencial devem prestar atenção ao calendário, pois todos os dias haverá liberação de saque e transferência da primeira parcela do benefício. Há apenas uma exceção: os nascidos em dezembro, que terão liberação somente no dia 17 de maio.





O primeiro lote de pagamento será para os nascido em julho, na segunda-feira (10). Ao todo, serão cinco lotes de pagamento nesta segunda semana.

O calendário havia sido antecipado pelo Governo Federal e pela Caixa Econômica . Nesta remessa, todos os beneficiários, nascidos nos 12 meses do ano, podem realizar transferências e saques da primeira parcela até o dia 17 de maio.

Caso haja dúvidas, a orientação da Caixa é entrar em contato pela central telefônica 111, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, ou pelo site.

Desta vez, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição da família.

Confira o calendário:

