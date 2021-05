Quem quer dinheiro? Mega acumulada paga R$27 milhões na quarta (12)

| Foto: Divulgação

Manaus - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2370 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (8) à noite no Espaço Loterias Caixa. Os números sorteados foram 07 - 31 - 37 - 42 - 44 - 56. O próximo concurso, na quarta-feira (12), deve pagar R$ 27 milhões.

A quina teve 29 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 87.322,20. A quadra teve 3.835 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 943,32.





As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O apostador tem a oportunidade de adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas , aumentando suas chances. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias Caixa foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

