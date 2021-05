Confira vagas de emprego para mecânico e eletricista em Manaus

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) | Foto: Divulgação

Manaus - O Sine Manaus divulga 98 vagas de emprego, em várias áreas de atuação, para esta segunda-feira (10). Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail descrito na vaga de interesse, com o número pessoal e secundário para contato atualizados e informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site , e para concorrer às vagas, deve acessar o site para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento na página na internet e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Posto Constantino Nery

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o auxílio das instalações elétricas prediais, demonstrar competências pessoais, auxiliar nas atividades de instalação industrial, instalar decoração de iluminação, executar serviços de manutenção corretiva e preventiva.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção Predial” para [email protected]

2 vagas – Ajudante de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o auxílio das instalações elétricas prediais, demonstrar competências pessoais, auxiliar nas atividades de instalação industrial, instalar decoração de iluminação, executar serviços de manutenção corretiva e preventiva.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Ajudante de Eletricista” para [email protected]

2 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar instalações elétricas prediais, demonstrar competências pessoais, preencher documentos, instalar decoração de iluminação, executar serviços de manutenção corretiva e preventiva.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Eletricista” para [email protected]

2 vagas – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de direção defensiva e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A/B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir veículo leve de passeio e/ou moto para efetuar pequenas compras, entregas, pagamentos, remessa de correspondência ou malotes. Cuidar da ordem e limpeza do veículo.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Carro de Passeio” para [email protected]

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência com clientes de pequeno e médio varejo, possuir moto própria e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, dentro do prazo de validade;

Atividades – atendimento de clientes com indicadores de cobertura, faturamento e itens especiais dos principais fornecedores, implementação de ações promocionais para desenvolvimento das vendas dos clientes e realizar pesquisa de preços.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que tenha experiência com lojas de shopping;

Atividades – realizar um pré-atendimento aos clientes para chamar o vendedor ideal para auxiliá-lo, montar e desmontar os produtos, instalar quadros, persianas, cortinas, prateleiras, adesivos ou papel de parede, vistoriar os produtos expostos na loja.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino superior cursando em administração, marketing, gestão de pessoas, recursos humanos ou ciências contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que tenha experiência com lojas de shopping;

Atividades – conhecer o comportamento do consumidor e atuar por meio de técnicas de venda e negociação oferecidas pela empresa, negociar as condições de pagamento, garantias e descontos, oferecer as soluções que o cliente precisa, se manter atualizado sobre campanhas, produtos novos e promoções, auxiliar no atendimento ao pós-venda. Possuir habilidade com trabalho de carteira para fechamento de orçamentos e fidelização de clientes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que tenha experiência com lojas de shopping;

Atividades – vistoriar o setor de responsabilidade na abertura e fechamento do expediente, separar as mercadorias de vendas para retirada e entrega ao cliente, orientar sobre os produtos entregues, separar os produtos de requisição para exposição, receber, organizar e contar as mercadorias recebidas no transporte.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Estoque" para [email protected]

10 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – montar e desmontar os produtos, instalar quadros, persianas, cortinas, prateleiras, adesivos ou papel de parede, vistoriar os produtos expostos na loja, levantar as necessidades de manutenção da loja e realizar pequenos reparos, quando necessário.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Montador de Móveis” para [email protected]

2 vagas – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio-técnico completo em Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Norma Regulamentadora NR-35. Desejável ter conhecimento em extrusoras planas, extrusoras balão, shink, scretch, hidráulica, pneumática, mecânica leve e pesada e lubrificação em geral;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva de máquinas, bem como instalar equipamentos em geral, vivenciar o programa 5S. Efetuar manutenção preventiva, corretiva e emergencial em partes mecânicas utilizando diagramas e desenhos técnicos. Realizar o levantamento de anomalias e melhorias para o equipamento das linhas produtivas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção” para [email protected]

2 vagas – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio-técnico completo em mecânica, automação ou elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de Norma Regulamentadora NR-10, NR-12, NR-35 e Sistemas Elétricos de Potência (SEP). Possuir disponibilidade para trabalhar em turno 12x36;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva de máquinas, bem como instalar equipamentos em geral, zelar por suas ferramentas de manutenção, cumprir cronograma de manutenção preventiva sob responsabilidade própria.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção" para [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio-técnico completo em mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar os clientes na empresa, controlar planilhas, receber materiais.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo” para [email protected]

1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar caçambas, manter local limpo, lubrificar equipamentos e veículos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Lavador de Veículos” para [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – arrumar estoque, receber mercadorias, conferir mercadorias e fazer descarga de mercadorias.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Estoque” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento de clientes, implementação de ações promocionais para vendas e realizar pesquisa de preços de mercado.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

2 vagas – Torneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, regular e operar máquinas/ferramentas que usinam peças de metal e compósitos, de acordo com os padrões de qualidade. Interpretar desenhos, esboços, modelos, especificações e outras informações para planejar as operações a serem executadas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Torneiro” para [email protected]

1 vaga – Fresador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – ajustar ferramentas, realizar testes e controle de ferramentas. Documentar atividades tais como: preenchimento de fichas de controle de produção, resultados do controle estatístico do processo, referências das peças, atualização dos layouts de ferramentas e ocorrências de manutenção das máquinas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Fresador” para [email protected]

Posto Phelippe Daou

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar móveis, respeitando procedimentos e normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Montador de Móveis” para [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar suporte ao churrasqueiro, organização do local de trabalho, suporte na disposição de carnes através da organização e armazenagem em estoque, zelar pelas máquinas, utensílios e equipamentos do restaurante.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Churrasqueiro” para [email protected]

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino superior cursando a partir do 8° período ou completo em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com a análise de notas fiscais (NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações, CST - Código de Situação Tributária), fechamento fiscal, apuração (ICMS) Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e (SPED) Sistema Público de Escrituração Digital. Diferencial ter conhecimento no sistema Winthor. Residir nas localidades: Campos Elíseos, Lírio do vale, Campo Sales, Nova Cidade, Tarumã.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente Fiscal” para [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino superior cursando Farmácia ou Biomedicina;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com vendas de equipamentos hospitalares. Possuir veículo próprio e Carteira Nacional de Habilitação categoria correspondente ao mesmo;

Atividades – realizar atividades como consultor comercial externo.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Líder de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote office. Diferencial: Conhecimento no sistema winthor e residir nas localidades: Campos Elíseos, Lírio do vale, Campo Sales, Nova Cidade e Tarumã.

Atividades – realizar atividades de varejo e distribuição, operações de loja, atendimento ao cliente, normas de vigilância sanitária, acompanhar mercadorias recebidas por meio de documentos de entradas, monitoramento a exposição, verificar, manter e propor mudanças no layout do setor e das mercadorias, acompanhar promoções e ofertas e responder pela integração do setor.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Líder de Loja” para [email protected]

*Com informações da assessoria

