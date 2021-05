TCE-AM lança edital para concurso com salário de mais de 8 mil

Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou o edital do concurso público para provimento imediato de 40 vagas para as áreas de Auditoria Governamental, Auditoria de Obras Públicas, Auditoria de Tecnologia da Informação, e vagas no Ministério Público de Contas, com vencimento de R$ 8.328,77 e mais benefícios.

O edital completo foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições devem ser realizadas no período de 17 de maio de 2021 a 15 de junho deste ano, no site da FGV. “Determinei que publicássemos ainda em maio o edital para que fosse possível realizar as provas no início do segundo semestre, com todas as medidas de segurança e de prevenção à Covid-19. Temos um déficit alto de servidores e com esse concurso público iremos recompor parte do quadro funcional”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mário de Mello.

EDITAL

De acordo com o edital, das 40 vagas, 18 são para área de Auditoria Governamental; cinco são para área de Auditoria de Obras Públicas; 15 são para área de Auditoria de Tecnologia da Informação; e duas vagas serão destinadas ao Ministério Público de Contas (MPC).

REQUISITOS

Para a área de Auditoria Governamental, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para a área de Auditoria de Obras Públicas, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer das áreas de formação da Engenharia ou Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para a área de Auditoria de Tecnologia da Informação, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em tecnologia da informação, em todas as suas acepções, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Já para o Ministério Público de Contas, o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

PROVAS

Segundo o edital, as provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório serão realizadas em Manaus, nos dias 21 (quarta-feira) e 28 (quarta-feira) de julho, pela manhã, para a área de Auditoria Governamental, e à tarde, para a Auditoria de Tecnologia da Informação, Auditoria de Obras Públicas e Ministério Público de Contas.

PROVA OBJETIVA

A prova escrita objetiva, para todos os cargos/áreas, será composta por 100 questões, sendo 50 questões de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Controle Externo) aplicadas no primeiro dia de prova e 50 questões de Conhecimentos Específicos aplicadas no segundo dia de prova. Todas as questões terão cinco alternativas.

CONHECIMENTO ESPECIFICOS

Os Conhecimentos Específicos diferenciam para cada área. Para a área de Auditoria Governamental, as 50 questões de Conhecimentos Específicos serão de Administração Financeira e Orçamentária, Contabilidade Geral, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Auditoria e Controle da Administração Pública, Transparência na Administração Pública, Noções de Direito Constitucional e Noções de Direito Administrativo.

MINISTERIO PÚBLICO DE CONTAS

Já para o Ministério Público de Contas, as 50 questões de Conhecimentos Específicos serão de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Financeiro, Direito Penal, Direito Civil, Direito Processual Civil.

Para os cargos de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação, os conhecimentos básicos são em Língua Portuguesa, Controle Externo, Noções de Direito Constitucional e Noções de Direito Administrativo.

As especificações dos Conhecimentos Específicos para os cargos de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação podem ser conferidos no Edital.

