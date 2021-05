Para representante da ZFM, Bolsonaro cria insegurança em empresários

Manaus - Em live realizada em seu perfil no Facebook nesta quinta-feira (20), o presidente Jair Bolsonaro pediu para que os senadores do Amazonas Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) imaginassem "o Estado ou Manaus sem a Zona Franca". A frase foi considerada uma ameaça por defensores do modelo econômico, em especial porque o governo federal está acoado com a CPI da Covid, na qual parlamentares amazonenses têm assumido protagonismo.

Para Nelson Azevedo, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), a frase de Bolsonaro é apenas "mais um de seus comentários inoportunos". No entanto, com o agravante de piorar o clima de insegurança que já se alastra pela Zona Franca de Manaus, motivada por decisões do governo federal, como a de diminuir o imposto de importação de bicicletas.

"Cada vez que surge uma coisa dessas [crises com a ZFM] dá uma espécie de espetada nas pessoas. Tudo isso desperta dúvidas nos empresários. Se investem mais ou se vale a pena vir para o Polo Industrial, quando é o caso de ainda não estarem aqui. Então, é claro, isso nos deixa preocupados", afirma o economista.





Pela função que exerce na Fieam, Azevedo tem constante contato com empresários do ramo das indústrias. Ele diz ser uma longa e mansa conversa com investidores para os tranquilizar em relação a toda a insegurança que tem rodeado o modelo econômico.

"Ficamos convencendo os empresários a vir para cá. Dizemos para eles virem, porque essas ameaças existem, mas nunca foram concretizadas porque não há alternativa que possa substituir a ZFM, até agora", afirma o economista.

Para o vice-presidente da Fieam, declarações de Bolsonaro geram apreensão e insegurança jurídica. Ele exemplifica a situação. "É como se eu estivesse em pleno jogo e você mudasse as regras".

Retaliação

A fala de Bolsonaro é apontada por políticos do Amazonas como retaliação aos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB). Ambos têm protagonismo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que investiga possíveis omissões do governo federal em políticas de saúde na pandemia.

O comentário do presidente ocorreu um dia após o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ser sabatinado por parlamentares do Senado Federal. Durante os questionamentos, o general da ativa afirmou que Bolsonaro estava presente na reunião que definiu que o governo federal não interviria na crise de oxigênio no Amazonas, em janeiro deste ano.

Omar Aziz é presidente da CPI e considerou as falas de Bolsonaro uma ameaça direta ao povo amazonense. "O Presidente [Bolsonaro] pode ameaçar a mim, ao Eduardo [Braga], mas ao ameaçar a Zona Franca de Manaus o negócio é mais embaixo. É preciso respeitar os amazonenses, porque ele não pode ameaçar algo que é garantido por lei, que assegura o sustento e a vida de tantos amazonenses", escreveu o senador, em seu perfil no Twitter.

Na mesma rede social, o senador Eduardo Braga também criticou a fala de Bolsonaro. Ele chamou a atenção na CPI, na última terça-feira (18), ao gritar para Pazuello que a crise de oxigênio no Amazonas havia durado mais de 20 dias. O ex-ministro da Saúde havia dito que a falta do O² havia ocorrido apenas "por dois ou três dias".

Sobre a fala do presidente em live, a respeito da continuidade da ZFM.

A insinuação não pode ser vista como uma ameaça aos políticos do Amazonas, e sim ao povo que já sofre com a enchente, com a pandemia, os desgovernos, e agora uma ameaça ao sustento das famílias. — Sen. Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) May 21, 2021

Manaus sem a Zona Franca

Em 2021, a Zona Franca de Manaus completa 54 anos de criação. O modelo econômico é garantido pela Constituição Federal e atualmente é responsável por cerca de 80% da arrecadação fiscal do Amazonas. A ZFM financia, integralmente a Universidade do Estado do Amazonas e garante a geração 500 mil empregos diretos e indiretos.

"Sem a Zona Franca, deixaríamos de ter atividade industrial na região, o que poderia gerar a perda desses empregos e a consequente queda da atividade econômica, levando até a um possível colapso do Amazonas. É isso que aconteceria se o estado ou Manaus ficasse sem a Zona Franca", afirma Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam).

O EM TEMPO produziu um minidocumentário que explora a possibilidade do fim da Zona Franca de Manaus e mostra a importância desse modelo econômico para a região. Assista abaixo:

