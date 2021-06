No Amazonas, veículos serão leiloados nesta sexta-feira (18)

O encerramento do leilão se dará somente após apregoação de todos os lotes previstos no edital | Foto: Divulgação/Sejusc

Amazonas - Para leiloar dez veículos, entre automóveis e motocicletas, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) irá promover as vendas nesta sexta-feira (18), a partir das 9h. O 8° Leilão de Bens do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) acontecerá de forma on-line, através do WRleilões .



De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), todos os itens são frutos de apreensões das polícias Civil e Federal em operações de combate ao tráfico de drogas.

“No futuro, parte do valor arrecadado no leilão, voltará por meio de recurso para o nosso fundo estadual, cerca de 30% a 40%, para ser utilizado em projetos que habilitaremos em parceria com a Secretaria de Segurança Pública”, afirma a gestora.

Segundo a presidente da Comissão Específica de Alienação do Funad, Rita Sanches, a ação tem como objetivo arrecadar maior capitalização para os fundos antidrogas. Por meio dos recursos arrecadados, a Secretaria de Segurança Pública e a Sejusc poderão investir em projetos voltados às políticas públicas de prevenção às drogas.

“O recurso deverá vir através do Fundo Estadual Antidrogas para a execução dessas políticas públicas. Ele tem a finalidade, também, da desocupação nos pátios para que esses bens apreendidos não sofram mais com sua depreciação”, completou Rita.

O encerramento do leilão se dará somente após apregoação de todos os lotes previstos no edital.

*Com informações da assessoria

