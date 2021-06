À procura de emprego? Sine oferta 264 vagas em Manaus nesta sexta

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h | Foto: Divulgação

Manaus - Com a crise pandêmica, o desemprego cresceu no Amazonas. No entanto, para tentar driblar essa situação, o Sine Manaus oferta 264 vagas para esta sexta-feira (18).



Quem tiver interesse, precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site , e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os candidatos interessados nas vagas, que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento aqui e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

Posto Constantino Nery

1 vaga – Farmacêutico Analista Clínico

Escolaridade – ensino superior completo em Bioquímica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF). Possuir conhecimentos em PNCQ (Programa Nacional de Controle de Qualidade), conhecimento em legislação de Gestão de Laboratórios, controle dos equipamentos, leitura e interpretação de exames;

Atividades – responsável técnico pelo laboratório, assinar os exames emitidos pelo laboratório, fazer levantamento dos materiais usados dentro do laboratório e emissão de relatórios da qualidade.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Farmacêutico Analista Clínico” para [email protected]

20 vagas – Instalador Técnico (TV a Cabo)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro do prazo de validade. Desejável ter curso técnico em Elétrica ou Redes de Telecomunicação e possuir veículo próprio

Atividades – realizar instalação de TV a cabo interna e externa, verificar passagem de fios, fazer testes e configuração de canais, realizar testes e manutenção em sistemas e orientar clientes sobre o produto.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Instalador Técnico (TV a Cabo)” para [email protected]

1 vaga – Assistente Contábil

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desejável possuir conhecimento em excel e no sistema Protheus;

Atividades – realizar conciliações contábeis das contas patrimoniais, classificação contábil de indústria e comércio, fechamento de folha de pagamento, entre outras atividades inerentes à função.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente Contábil” para [email protected]

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desejável possuir conhecimento em excel e no sistema Protheus e ter experiência em contabilidade para indústria e comércio;

Atividades – análise das contas patrimoniais e resultados. Fechamento de balancetes mensais, entre outras atividades inerentes à função.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista Contábil” para [email protected]

3 vagas - Mecânico de Automóveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório - possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria AB dentro do prazo de validade e curso de informática básica;

Atividades - realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão, freios, direção, regulagem de motores, montagem e desmontagem, alinhamento e balanceamento em 3D (três dimensões).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis” para sin[email protected]

4 vagas - Repositor de Mercadoria (Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência)

Escolaridade - ensino Médio Completo;

Experiência - não é necessário;

Atividades - realizar o abastecimento de mercadorias na área de venda, acompanhando o fluxo de saída e requisitando junto à liderança o necessário para manter abastecimento com todas as mercadorias expostas, reabastecer a área de venda com as mercadorias devolvidas ou dispensadas pelos clientes.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadoria (PcD)” para [email protected]

2 vagas - Operador de Caixa (Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência)

Escolaridade - ensino Médio Completo;

Experiência - não é necessário;

Atividades - realizar abertura e fechamento de caixa, registrar vendas, receber e conferir numerários e demais formas de pagamento, realizar sangria, devoluções, estornos e trocas de mercadorias, cancelamento e reemissão de cupons e notas fiscais. Reabastecer eventualmente a área de venda com as mercadorias devolvidas ou dispensadas pelos clientes.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)” para [email protected]

3 Vagas - Carregador de Armazém (Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência)

Escolaridade - ensino Médio Completo;

Experiência - não é necessário;

Atividades - realizar carga e descarga de mercadorias manualmente e/ou utilizando carrinho hidráulico, separando e organizando mercadorias nos paletes. Reabastecer eventualmente a área de venda com as mercadorias devolvidas ou dispensadas pelos clientes.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Carregador de Armazém (PcD)” para [email protected]

1 Vaga - Artífice de Manutenção

Escolaridade - ensino Médio Completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisito obrigatório - possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” ou “B”, e curso “NR10” Norma Regulamentadora Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e “NR11” Norma Regulamentadora de Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

Atividades - executar serviços de manutenção preventiva e corretiva pela rede elétrica, hidráulica, hidrossanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Artífice de Manutenção” para [email protected]

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - possuir “NR10” Norma Regulamentadora de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e “NR35” Norma Regulamentadora de Trabalho em Altura atualizados;

Atividades - realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais. Analisar as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplicar teste de funcionamento. Interpretar desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e acabamento estruturado.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Eletricista Industrial” para [email protected]

1 vaga – Analista de PcP (Planejamento, Controle e Programação)

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou engenharia da produção;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar previsões recebidas pelo cliente, planejar e elaborar o plano de produção, rodar o planejamento de recursos de produção e gerar necessidade de compras e produção, confirmar as necessidades de matérias-primas, embalagens e materiais de consumo, emitir solicitações de compras e acompanhar o processo, conferir e liberar as ordens de produção, elaborar programação da produção, acompanhar as etapas da produção, fazer o controle da produção.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de PCP” para [email protected]

1 vaga – Analista de Suprimentos

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência em planejamento de recursos de produção e curso de excel avançado. Conhecimento em lista crítica, noções de PCP (Planejamento, Controle e Programação) e habilidades em negociação e senso de urgência;

Atividades – aquisição de material indireto, contratação de serviços, compras em geral e outras atividades inerentes à função.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Suprimentos" para [email protected]

2 vagas – Auxiliar Administrativo (Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência)

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – não é necessário;

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para [email protected]

Posto Phelippe Daou



1 vaga – Chefe de Seção de Hortifruti

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela gestão dos indicadores da área, da equipe de trabalho e promotores, escala da equipe, recebimento de mercadorias, pedidos, controle de abastecimento.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Chefe de Seção de Hortifruti” para [email protected]

4 vagas – Chefe de Seção de Mercearia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela gestão dos indicadores da área, da equipe de trabalho e promotores, garantir a reposição de mercadorias nas gôndolas, controlar vencimentos e exposição de produtos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Chefe de Seção de Mercearia” para [email protected]

1 vaga – Chefe de Açougue

Escolaridade – ensino médio cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo atendimento e manutenção do planograma (metodologia de organização e disposição dos itens na seção, que obedece a uma avaliação relacionada aos produtos mais procurados pelos clientes).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Chefe de Açougue” para [email protected]

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em administração, marketing ou economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter pacote office avançado e ter vivência em negociação, gestão de contratos e processos de faturamento;

Atividades – controlar a elaboração de relatórios do comercial como de lojas, mall e mídia. Acompanhar a solicitação de instrumentos junto ao jurídico e apoio na recuperação de valores.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista Comercial” para [email protected]

5 vagas – Consultor de Vendas no ramo de Pós-Graduação e MBA

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento com cursos de pós-graduação, cursos intensivos, televendas;

Atividades – prospectar vendas via telefone, visitas externas aos clientes e atividades com rotinas administrativas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Pós Graduação e MBA” para [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas no ramo de Curso de Inglês

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento com cursos de pós-graduação, cursos intensivos, cursos de idiomas e televendas. Desejável conhecimento Vindi, Hotmart, Spin Sales, Exact Sales, Scrip de Vendas;

Atividades - responsável pelo fechamento de novos contratos, apoio ao desenvolvimento de inteligência de mercado, criação e monitoramento de indicadores de desempenho.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Curso de Inglês“ para [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas no ramo de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino superior cursando arquitetura ou designer de interiores;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no programa Promob, em vendas de móveis planejados e de designer interiores. Desejável conhecimento em autocad, sketchup;

Atividades - prospectar vendas via telefone, visitas externas aos clientes e atividades com rotinas administrativas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas no ramo de Móveis Planejados” para [email protected]

3 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 30 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para [email protected]

35 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para [email protected]

2 vagas – Mecânico de Máquina Fluvial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especializado em mecânica de embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Máquina Fluvial” para [email protected]

48 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção em hidráulica, elétrica, pinturas e reparos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Artífice de Manutenção” para [email protected]

49 vagas – Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – especializado em monitoria de crianças em embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial” [email protected]

2 vagas – Operador de Logística - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Leste;

Atividades - responsável por fornecer todos os recursos para a execução das atividades da empresa, bem como transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Logística (PcD)” para [email protected]

10 vagas – Operador de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste;

Atividades - responsável por fornecer todos os recursos para a execução das atividades da empresa, bem como transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Logística” para [email protected]

1 vaga – Analista de Recrutamento e Seleção Júnior

Escolaridade – ensino superior completo em Psicologia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento abrangente na seleção de profissionais. Ter CRP (Conselho Regional de Psicologia) Ativo;

Atividades – elaboração e divulgação das vagas, triagem de currículos, agendamento de testes psicológicos e laudos (Teste Quati, Teste Atenção Concentrada (AC), Teste G36, R1) e entrevistas individuais e coletivas e dinâmicas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Recrutamento e Seleção Júnior" para [email protected]

1 vaga – Motorista de Rota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotas, Carteira Nacional de Habilitação atualizada categoria "D" e curso atualizado de Direção Defensiva e Transporte de Passageiros;

Atividades – realizar rotas para indústria.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Rota” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar nos turnos vespertino/noturno;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para [email protected]

15 vagas – Operador de Loja - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar a reposição, alterar preço e operar o caixa.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Loja (PcD)” para [email protected]

15 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

8 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de refrigeração bem como NR10, NR35 e possua Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB";

Atividades – avaliar e dimensionar locais para a instalação de equipamentos de refrigeração, instalar equipamentos de refrigeração e ventilação.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de refrigeração bem como NR10, NR35 e possua Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB";

Atividades – prestar assistência técnica, instalar e realizar a manutenção em aparelhos de climatização e refrigeração.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Refrigeração” para [email protected]

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de peças automotivas;

Atividades – realizar vendas de peças automotivas de linha pesada.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor de Autopeças” para [email protected]

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação atualizada categoria "E" e curso de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizado. Ter Carteira Nacional de Habilitação atualizada categoria "E" e curso de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizado;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários. Elaborar relatórios de viagem e rotas. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista Carreteiro” para [email protected]

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - preferencial ter experiência com logística e importação;

Atividades – responsável pelas requisições de compras, executar processos de cotação e concretização de compras de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para o comércio e a indústria.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Comprador” para [email protected]

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter conhecimento em instalação elétrica predial, instalações hidráulicas. Ter os cursos de NR 10, NR 35 e Refrigeração atualizados;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Refrigeração” para [email protected]

2 vagas – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com vendas diretas e saber trabalhar em equipe, ter veículo próprio e Carteira Nacional de Habilitação correspondente ao mesmo;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Representante de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Encarregado de Projetos

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia Mecânica ou Técnico em Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência comprovada em desenhos em Software, cargo de liderança, conhecimento e manuseio em autocad, liderar equipe e realizar criação de projetos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Encarregado de Projetos” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Projetos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando engenharia mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência comprovada em desenhos em software, conhecimento e manuseio em autocad. Diferencial conhecimento em mecânica, automação e elétrica.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Projetos” para [email protected]

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em administração, contabilidade ou economia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar o controle de funcionários, controle de ponto, contas a pagar, contas a receber, cobrança e financeiro.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente Financeiro” para [email protected]

