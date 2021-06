Setor pesqueiro de Itapiranga recebe investimento de R$194 mil

Os projetos somam recursos na ordem de R$ 194,1 mil, beneficiando 11 pescadores locais | Foto: Kevyn Sousa/Idam

Amazonas - Diante das dificuldades enfrentadas pela cheia do Rio Negro e do Rio Solimões, trabalhadores da pesca foram duramente prejudicados. Na tentativa de estimular e tentar recuperar o tempo perdido, o setor pesqueiro de Itapiranga (a cerca de 340 quilômetros de Manaus) recebeu equipamentos e apetrechos para pesca, financiados pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).



A entrega aconteceu na sede da unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). Os projetos somam recursos na ordem de R$ 194,1 mil, beneficiando 11 pescadores locais.

Ao todo, foram entregues dez motores de popa 15 HP, nove canoas de alumínio, um apetrecho de pesca (malhadeiras diversas), além de recurso para custeio da atividade.

Para o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, a ideia é aproximar cada vez mais o agricultor familiar das políticas direcionadas ao crédito rural, apoio à comercialização e assistência técnica. “Nosso papel é orientar o produtor, prestar total apoio nas políticas de inclusão socioeconômica e produtiva das famílias rurais, que precisam melhorar sua estrutura de produção e, para isso, procuram o Idam”, disse.

De acordo com o gerente da Unidade Local do Idam em Itapiranga, Sérgio Froes, os equipamentos irão facilitar a logística de transporte para o rápido acesso de produtores de várias comunidades do rio Uatumã até a sede do município, beneficiando a população local com um pescado de qualidade, que após a captura irão chegar de forma mais rápida nas feiras e mercados locais.

O pescador Raimundo Libório, 45, da comunidade Santa Luzia do Jacarequara, no rio Uatumã, foi contemplado com o financiamento de um motor de popa 15 HP. “Vamos conseguir transportar o nosso peixe, a nossa farinha e tudo o que a gente precisar. Antes eu vinha para a sede do município de rabeta e levava umas cinco horas de viagem, agora vou chegar em duas horas”, comemorou.

Estiveram presentes na ação o secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf), Airton Schneider, e representantes da Prefeitura de Itapiranga, Secretaria Municipal de Produção, Câmara Municipal e Sindicato dos Pescadores no Estado do Amazonas (Sindipesca).

Outras entregas



A Sepror entregou para a comunidade Nossa Senhora do Rosário um kit casa de farinha, contendo uma prensa, dois fornos, motor para ralar mandioca, conjunto de descascador e apetrechos diversos, que irá beneficiar 35 famílias da região. A comunidade produz cerca de dez sacas de farinha por semana.

Programa de Aquisição de Alimentos

No município, aproximadamente 18 famílias rurais foram credenciadas no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com propostas individuais de R$ 6.500, com recursos na ordem de R$117 mil. Os alimentos foram entregues à Secretaria de Ação Social, que repassou os alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social.

