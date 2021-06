Em Manaus, restaurante-escola do Senac retorna suas atividades

O espaço do Senac Amazonas oferece cursos na área de gastronomia | Foto: Divulgação/Senac

Manaus - Em função da contenção do novo coronavírus no Amazonas, o serviço de buffet do restaurante-escola volta a funcionar na próxima segunda-feira (21). Responsável no processo de formação de profissionais da área de alimentos e bebidas, o espaço do Senac Amazonas oferece cursos neste formato, onde o aluno vivencia o mundo do trabalho, com problemas e situações reais, que ele irá encontrar no cotidiano de uma empresa do segmento.



O espaço funciona na Rua Saldanha Marinho, n. 410, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h. Devido a pandemia da Covid-19, o restaurante atendia apenas em formato delivery desde o mês de março de 2020.

De acordo com a gerente do Centro de Turismo e Hospitalidade do Senac AM, Jane Thiene Almeida, o restaurante-escola é uma empresa pedagógica e funciona como laboratório onde são formados os profissionais do segmento da gastronomia. Ela destaca a importância do retorno do atendimento presencial para a instituição.

“Para o Senac representa a retomada, a normalidade das atividades, e o cliente encontrará um cardápio tanto habitual quanto diferenciado que faz do Senac referência no padrão e qualidade de excelência. Vamos seguir todos os protocolos de segurança aferição de temperatura do cliente na entrada, disponibilizar álcool em gel, luvas descartáveis para o cliente se servir e higienização das mesas a cada troca de cliente”, reforça Jane.

