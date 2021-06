Procura emprego? Sine Amazonas divulga vagas para esta segunda (21)

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 25 vagas de emprego para esta segunda-feira (21). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: CAMAREIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência mínima de 06 meses ou 01 ano, dinâmico, trabalhar em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 02 anos, conhecimento em medicamentos, informática básica, dinâmico, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 06 meses ou 01 ano, dinâmico, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 02 anos na área de indústria e comércio, atento, proativo, raciocínio lógico, espírito criativo, observador, sistemático, conhecimento no sistema Whintor, apuração de impostos, legislação fiscal e tributária, conciliação contábil e financeira, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 06 meses, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 06 meses, que seja proativo comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 06 meses, que seja proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE BAR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência em trabalho com Chopp, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Superior cursando;

Com experiência na área.

OBS: Ser organizado, experiência com atividades administrativas, conhecimentos de Excel, documentação completa e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Oportunidade: Sine Manaus oferta 208 vagas de trabalho em Manaus

No AM, 80% dos produtos hortifrutigranjeiros são importados