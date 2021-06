Teleférico, parque e museu: veja obras previstas para o turismo no AM

| Foto: Divulgação

Manaus - Com foco no turismo de Manaus e de municípios do interior do Amazonas, como Iranduba e Presidente Figueiredo, quatro projetos do Instituto Amazônia Equatorial foram selecionados pelo Ministério do Turismo (Mtur) para compor o Portal de Investimentos.

Estão em preparação para os próximos anos construção de um centro turístico comunitário no município de Iranduba, especificamente na comunidade de Paricatuba, que possui alto potencial turístico; a construção do Parque Horizonte de Balbina, que vai contar com a implantação de um moderno teleférico e de um palco para realização de eventos. Outras obras inclusas são a reurbanização do Morro do Elefante; e a revitalização do Museu do Porto de Manaus, com a instalação do acervo histórico.

Haverá também a realização da Feira Internacional Sea Trade Global para divulgação internacional do Estado do Amazonas durante 36 meses. O evento é um trade de turismo de cruzeiros marítimos, focado na captação de armadores internacionais, com o planejamento publicitário na organização e divulgação de novas rotas no Sul do caribe com a América do Sul.

Com aporte de aproximadamente R$ 16 milhões, os projetos selecionados buscam apoiar e promover a retomada do turismo local para mitigar os efeitos negativos causados no setor, em decorrência da pandemia da Covid-19. Os quatro projetos vão gerar, juntos, mais de 1.500 novas vagas diretas de emprego para a população amazonense.

Início das obras

Conforme o presidente do Instituto Amazônia Equatorial, Hipérion Monteiro, seis projetos foram submetidos ao Ministério do Turismo e quatro foram selecionados para receber os investimentos. Pelo menos, duas das propostas devem ser iniciadas ainda neste ano.

" "Os projetos integram uma série de medidas realizadas pelo Governo Federal para fomentar o turismo, em segmentos considerados cruciais na retomada das atividades turísticas no contexto pós-pandemia. Os projetos do Instituto Amazônia Equatorial vão permitir a sobrevivência do setor. Estamos empenhados em definir estratégias que permitam o Amazonas a aproveitar ao máximo todo o seu potencial. E, nesse sentido, a valorização do turismo interno é um pilar vital nesse processo" " Hipérion Monteiro, presidente do Instituto Amazônia Equatorial

No projeto "Turismo local sustentável Paricatuba na trilha da história", por exemplo, Hipérion salienta que a proposta se justifica não somente pelo potencial econômico identificado na comunidade, mas pela capacidade de formação de um capital social local, que, com as possibilidades de trabalho, poderá promover a geração de renda, por conseguinte, melhorar a qualidade de vida dos moradores da vila de Paricatuba. A estimativa é que 200 novos empregos sejam disponibilizados para os comunitários que vivem no local.

"Os projetos representam uma alternativa de renda, ajudam a estabilizar a economia local e criam negócios e empregos diretos e indiretos. Os projetos selecionados contarão com apoio técnico para estruturação dos destinos e empreendimentos, bem como a comercialização de produtos e serviços. Também estão previstas capacitações de empresários, empreendedores e produtores rurais para a criação ou aprimoramento de roteiros e experiências", destacou o presidente.

Investimentos no Turismo

O Ministério do Turismo facilitou empréstimos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), além de ter agilizado a destinação de R$ 381 milhões a novos financiamentos. O Mtur, por meio de um ato normativo, e de olho na demanda futura, trabalha a divulgação de atrativos e de espaços de eventos, além de destacar a importância de investimentos públicos em infraestrutura e promoção e da atuação da iniciativa privada. A ação busca definir um plano estratégico focado na retomada de atividades de lazer e eventos.

O órgão ainda instituiu os eixos de atuação e parâmetros para desenvolvimento de programas, projetos e ações para a retomada, organizados em quatro eixos de atuação: preservação de empresas e empregos no setor de turismo; melhoria da estrutura e qualificação de destinos; implantação dos protocolos de biossegurança, promoção e incentivo às viagens.

*Com informações da assessoria

