2ª parcela do 13° do INSS começa a ser paga dia 24 de junho

Manaus (AM) - Aposentados que esperam por um dinheiro extra terão um alívio. Os pagamentos da segunda parcela do 13º do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a partir do próximo dia 24 de junho e seguem até o dia 5 de julho.

A escolha das datas dos repasses segue o número final do benefício, começando pelos beneficiários de final 1 e terminando nos de final 0.

O 13º do INSS é pago para quem recebe aposentadorias, auxílio e pensões. O valor começa a partir de um salário mínimo, hoje a R$ 1.100, e podendo chegar ao teto (valor máximo) de R$ 6.433,57. Quem ganha acima do piso nacional recebe o abono depois.

Neste caso, a primeira parcela do benefício foi paga entre 1º e 8 de junho. Agora, a segunda, será paga de 1º a 7 de julho. Começam a receber os segurados com final 1 e 6, depois indo para 2 e 7 e terminando em 9 e 0.

Imposto de Renda



A primeira parcela do 13º do INSS teve como valor metade do benefício, com isenção de Imposto de Renda. Já a segunda parcela corresponde a outra metade acrescida ou não de cobrança do tributo.

Isso porque a tributação varia de acordo com a idade. Segurados de até 64 anos pagam Imposto de Renda caso recebam acima de R$ 1.903,98. Aqueles com idade de 65 anos em diante, a tributação é cobrada se o benefício ultrapassar o valor de R$ 3.807,96.

Calendário de pagamento do 13º Salário do INSS

Confira a seguir todas as datas da antecipação do benefício:

Calendário de pagamento do 13º Salário do INSS | Foto: Divulgação

A antecipação do abono anual voltado a aposentados e pensionistas teve seu decreto publicado no dia 4 de maio. De acordo com o Ministério da Economia, a medida prevê injetar cerca de R$ 52,7 bilhões na economia.

Por se tratar apenas de uma mudança na data de pagamento, o adiantamento não terá impacto orçamentário.

