Em Manaus, programa de aceleração econômica deve gerar 60 mil empregos

Manaus - A crise econômica gerada pela pandemia trouxe efeitos devastadores para a população amazonense. Com a sexta maior taxa de desemprego do país no primeiro trimestre de 2021, a estimativa de desocupação no Amazonas chegou a mais 380 mil pessoas, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A universitária Patrícia Rodrigues, 22, faz parte das estatísticas. Antes da pandemia, a estudante já buscava se inserir no mercado de trabalho, mas sem sucesso. Porém, com a crise sanitária, o processo ficou mais dificultoso. Para ajudar com as contas de casa, ela passou a vender doces na rua, negócio que também foi afetado pela Covid-19.

“Eu tenho um filho com deficiência intelectual e eu preciso sustentá-lo. Ficou mil vezes pior de conseguir emprego em qualquer área agora com a pandemia. Trabalhar em empresa que dê carteira assinada é difícil. A gente envia o currículo e ninguém chama, né? Eu até passei a vender doces, mas, com a chegada do vírus, as pessoas pararam de comprar”, desabafa Patrícia.

A taxa de desemprego de 17,5% do estado, de janeiro a março deste ano, subiu 2,0 pontos percentuais em relação ao trimestre de outubro a dezembro de 2020 (15,5%), e cresceu 3,0 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior (14,5%), conforme os dados do IBGE.

Projeto econômico

Com o objetivo de frear o constante aumento dessa porcentagem na capital - que representa 53% da população do estado - a Prefeitura Municipal de Manaus lançou o programa de crescimento econômico e social Mais Manaus. Com investimento de mais de R$ 1,2 bilhão, o projeto visa melhorias nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, feiras e mercados, com geração de mais 60 mil empregos diretos e indiretos.

A área de infraestrutura receberá a maior parte do investimento, com cerca de R$ 438 milhões, aplicados na construção de complexos e interligação viários, recuperação de 10 mil ruas, adequação do Distrito de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro), a construção de mil unidades habitacionais, entre outros.



Em urbanização, com R$ 407 milhões, haverá revitalização do Centro Histórico de Manaus, recuperação de parques, arborização e jardins suspensos nas vias urbanas, a construção do Museu da Zona Franca de Manaus (ZFM) e a revitalização urbanística do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Em mobilidade urbana, com R$ 49 milhões investidos, será iniciada a construção do Terminal 7, além da reforma de plataformas, implantação de semáforos inteligentes, construção de passarelas e sinalizações viárias.

Na saúde, serão aplicados R$ 129 milhões em construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e requalificação de 68 unidades de saúde. Na educação, que receberá R$ 80 milhões, haverá a construção de novas creches e retomada das obras em outras unidades, totalizando mais de 2.200 vagas. Está prevista ainda a ampliação e reforma de escolas.

Com R$ 35 milhões, na área de mercados serão reformadas e construídas novas feiras, além da reforma de galerias populares. “Nós estamos fazendo mais com menos, otimizando os recursos. Inclusive esse projeto já começou”, afirmou o prefeito David Almeida, referindo-se à revitalização das vias iniciadas, já no dia 17, pela Compensa e pela recuperação da Avenida das Torres.



De acordo com a economista Denise Kassama, o agravamento da crise sanitária retraiu a atividade econômica amazonense e, consequentemente, acarretou com a piora de indicadores sociais. O Mais Manaus chega como uma forma de desafogar o setor pelos próximos 24 meses.

" “Investimentos públicos podem contribuir para reverter o processo de crise e estimular o crescimento econômico, uma vez que possuem efeito multiplicador. Ao promover uma obra de infraestrutura, o poder público irá contratar, mediante processo licitatório, empresas para realizá-la, que, por sua vez, irão gerar empregos diretos. Estes trabalhadores deverão consumir bens e serviços ofertados na economia, estimulando a oferta e o crescimento econômico. Além disso, a sociedade também ganha com os serviços e obras”, " economista, ressalta a

