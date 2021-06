Em Manaus, antecipação do 13º salário injetará R$ 278 milhões

A partir desta sexta-feira (25), receberão os servidores inativos e os pensionistas | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Mais de 41 mil servidores municipais, incluindo ativos e inativos, receberão ainda em junho, a primeira parcela do 13º, que totaliza R$ 81,3 milhões. O prefeito de Manaus, David Almeida, fez o anúncio na última segunda-feira (21) sobre a antecipação aos servidores públicos do município. Somados à folha de pagamento, a prefeitura injetará um montante superior a R$ 278 milhões na economia local até o final do mês de junho.



“O servidor municipal, mesmo com todas as limitações impostas pelo período pandêmico, não parou suas atividades. Mantivemos, desde o início da gestão, as secretarias e órgãos em pleno funcionamento, adequadas em regime de teletrabalho, escala e, em alguns casos, atuação diária e permanente. Garantir a antecipação deste benefício é uma das formas de valorizar as pessoas que contribuíram diretamente para a manutenção das atividades desta municipalidade”, ressaltou o prefeito de Manaus, David Almeida.

Conforme a programação, a primeira parcela do 13º será depositada nos mesmos dias do calendário de pagamento dos servidores municipais. A partir desta sexta-feira (25), receberão os servidores inativos e os pensionistas. Já no dia 28 de junho recebe o grupo da Secretaria Municipal de Educação (Semed). No dia 29 de junho, é a vez das secretarias municipais de Saúde (Semsa) e Finanças (Semef) e, em seguida, no dia 30, recebem os demais grupos.

O secretário da Semef, Clécio Freire, destacou que o adiantamento do 13º dos servidores é compromisso do prefeito David Almeida e fruto também do bom trabalho que todas as secretarias vêm operacionalizando no decurso deste exercício.



“Graças à economia otimizada e à boa aplicação dos recursos, a prefeitura vem conseguindo ter uma folga orçamentária e financeira no seu caixa, o que permite fazer o pagamento do décimo de forma adiantada, fazendo com que a economia de Manaus cresça especialmente neste momento de crise sanitária e da maior inundação que a nossa cidade vem passando. Parabéns, servidores!”, destacou o secretário da Semef.

O calendário de pagamento dos servidores está disponível no site da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), no endereço eletrônico , em “Você Servidor”.

*Com informações da assessoria

