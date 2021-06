Silves inicia colheita de cafés clonais “Robustas Amazônicos”

O Governo do Amazonas irá dinamizar a cadeia produtiva do café | Foto: Divulgação Idam

Silves (AM)- O experimento implantado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Rondônia e Amazônia Ocidental, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em 2019, na sede da Associação Solidariedade Amazonas (ASA), já conta com resultados.

Adaptados ao clima da região, os cafés Robustas Amazônicos, cultivados no município de Silves (distante 204 quilômetros de Manaus), já apresentam os primeiros resultados de produção.

Na última semana, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) acompanharam o início da colheita do café, que pretende aumentar a produtividade no Amazonas sem desmatar novas áreas.

O objetivo é quantificar a adaptabilidade e estabilidade dos clones em diferentes ambientes do estado do Amazonas, bem como avaliar o progresso genético e selecionar pelo menos seis clones de maior produtividade e qualidade da bebida para cultivo nas sub-regiões do Rio Negro, Médio Amazonas e Rio Madeira.

Para o produtor rural Roque Pereira Lins, de 61 anos, o município de Silves inicia uma nova história.

Variedades de café clonal também foram implantadas nos municípios de Itacoatiara, Manaus, Humaitá e Urucará | Foto: Divulgação Idam

" Estamos realizando essa primeira colheita de café para sabermos sua produtividade. A expectativa é que a variedade Robusta Amazônico alcance uma produção de aproximadamente 120 a 130 sacas de café por hectare. Isso será um grande ganho, se compararmos com variedades de café vindas de outros estados e que apresentam uma produção média de 8 a 10 sacas por hectare " Roque Pereira, produtor rural

Órgãos de pesquisa, tecnologia e assistência técnica trabalham de forma conjunta para fortalecer a cafeicultura no Amazonas.



O Governo do Amazonas irá dinamizar a cadeia produtiva do café e está apoiando produtores de Silves , que deverá se tornar um grande polo cafeeiro.



Assim como no município de Silves, variedades de café clonal também foram implantadas nos municípios de Itacoatiara, Manaus, Humaitá e Urucará. As Unidades de Referência e Tecnologia (URT) possuem cerca de 1.500 metros quadrados e também estão em fase de avaliação.



