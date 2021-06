Precisa de oportunidade? Confira as 187 vagas de emprego em Manaus

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671 | Foto: Márcio James

Manaus - Em decorrência da crise ecônomia gerada pela pandemia, o número de desempregados aumentou no Amazonas nos últimos meses. Porém, para amenizar os danos, o Sine Manaus tem ofertado vagas de empregos em várias áreas.



Para esta quarta-feira (23), o Sine oferece 187 vagas de emprego. Os candidatos interessados devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O interessado precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site e, para concorrer às vagas, deve acessar o site para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento ( clique aqui ) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:





Posto Constantino Nery

3 vagas - Mecânico de Automóveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria AB dentro do prazo de validade e curso de informática básica;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão, freios, direção, regulagem de motores, montagem e desmontagem, alinhamento e balanceamento em 3D (três dimensões).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis” para [email protected]

1 vaga – Secretário Executivo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando a partir do 5° período em administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter inglês fluente e disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – assessorar a diretoria, organizar reuniões e compromissos. Coordenar e controlar documentações e horários.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Secretário Executivo" para [email protected]

4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista, auxiliando os clientes na escolha dos produtos. Registrar entradas e saídas de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrando o seu funcionamento.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno" para [email protected]

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Peixeiro" para [email protected]

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Churrasqueiro" para [email protected]

1 vaga – Eletricista Auxiliar

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de eletricista, Norma Regulamentadora NR-10 e NR – 35 atualizados. Desejável que more no bairro Lírio do Vale ou adjacências: Nova Esperança, Planalto, Redenção, Alvorada;

Atividades – realizar serviços de instalações eletromecânicas de máquinas, equipamentos, motores elétricos, geradores, transformadores, montagem de estruturas, lançamento de cabo, interligações, instalações e manutenções de painéis elétricos, inversores, controladores de potências, ajustes e demais atividades inerentes à função.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Eletricista Auxiliar" para [email protected]

3 vagas – Montador – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – executar serviços de linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador (PcD)" para currículos[email protected]

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com máquinas auto lavadoras e enceradeiras;

Atividades – realizar lavagem de loja, fazer tratamento de piso com cera acrílica e realizar limpeza de ambientes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza" para [email protected]

6 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – verificar diariamente se os componentes estão de acordo com a instrução do trabalho. Executar diariamente a montagem de componentes conforme a instrução de trabalho. Executar a movimentação de placas ou componentes (com ou sem defeito) em processo conforme a instrução de trabalho. Sinalizar a reserva da linha as falhas encontradas durante a execução das atividades descritas na Instrução do trabalho, conforme metodologia definida pela engenharia.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)" para currí[email protected]

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de almoxarifado, logística ou estoque. Diferencial ter experiência na área;

Atividades - realizar separação de mercadorias, conforme ordens de serviços expedidos pela mesa operadora, auxiliar nas conferências de mercadorias, codificar, etiquetar e embalar produtos.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Depósito (PcD)" para currí[email protected]

1 vaga – Analista de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração, marketing, gestão comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência no ramo de vendas. Possuir conhecimento no sistema winthor, excel intermediário e ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria "B", dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar a contratação de profissionais de sua equipe, de acordo com o perfil definido, fazer a gestão da equipe de vendedores, capacitar a equipe nos programas internos, produtos e ferramentas de rotinas comerciais, visando o cumprimento de metas, entre outras atividades inerentes à função.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Vendas" para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos de Norma Regulamentadora Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade “NR-10” e Norma Regulamentadora Trabalho em Altura “NR-35” atualizados;

Atividades – realizar montagem e instalação de equipamentos de refrigeração e ar condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração" para [email protected]

2 vagas – Auxiliar de limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar limpeza nas áreas internas e externas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza" para [email protected]

1 vaga – Técnico de Manutenção de Máquinas na Área de Estação de Tratamento (ETA)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica e conhecimentos em química da água – ETA (Estação de Tratamento de Água) e ETE (Estação de Tratamento de Efluentes). Desejável que tenha 2 anos de experiência na função (pode ser acumulativo em várias empresas);

Atividades – realizar visitas sistemáticas a clientes com contrato para monitoramento e manutenção preventiva de ETA (Estação de Tratamento de Água). Realizar visitas técnicas para manutenção corretiva em ETAs em clientes com ou sem contrato de acordo com solicitação da gerência. Confeccionar relatório técnico, periodicidade mensal, informando todas as ações realizadas na operação e manutenção das ETAs.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Manutenção de Máquinas na Área de Estação de Tratamento (ETA)" para [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável conhecimento em informática e em redes sociais;

Atividades – realizar o atendimento direto ao consumidor (presencial e on-line). Negociar os preços de uma mercadoria, os prazos, as condições de pagamento e os descontos dessa venda. Orientar o cliente sobre as especificações dos produtos e/ou serviços. Controlar a demanda dos pedidos em estoque e cumprir as metas de vendas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno" para [email protected]

Posto Phelippe Daou

3 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 30 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para [email protected]

35 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para [email protected]

2 vagas – Mecânico de Máquina Fluvial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especializado em mecânica de embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Máquina Fluvial” para [email protected]

49 vagas – Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – especializado em monitoria de crianças em embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial” para [email protected]

15 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - preferencial ter experiência com logística e importação;

Atividades – responsável pelas requisições de compras, executar processos de cotação e concretização de compras de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para o comércio e a indústria.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Comprador” para [email protected]

3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em instalação elétrica predial, instalações hidráulicas. Ter os cursos de NR 10, NR 35 e Refrigeração atualizados;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Refrigeração” para [email protected]

2 vagas – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas diretas e saber trabalhar em equipe, ter veículo próprio e Carteira Nacional de Habilitação correspondente ao mesmo;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Representante de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino superior cursando logística ou administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar a entrada e saída de materiais no almoxarifado e alimentar planilhas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Almoxarifado” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Psicopedagogia

Escolaridade – pós graduação cursando em psicopedagogia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com inclusão de crianças;

Atividades – realizar adaptações de material e fazer correções de atividades síncronas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Psicopedagogia” para [email protected]

10 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de empilhadeira, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) e movimentação de materiais atualizados. Ter conhecimento no sistema FIFO, estoque e expedição;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira” para [email protected]

10 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de direção preventiva ou defensiva, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria "D";

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Caminhão” para [email protected]

10 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de direção preventiva ou defensiva, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria "E";

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista Carreteiro” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Empilhadeira

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico profissionalizante em Mecânica, NR33 e NR35. Desejável curso de soldagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e paleteiras.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção de Empilhadeira” para [email protected]

1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como responsável de manutenção predial e industrial;

Atividades – responsável por supervisionar o trabalho das equipes de serviços.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Encarregado de Manutenção” para [email protected]

10 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" atualizada e curso de NR11, ter experiência em empilhadeira a gás;

Atividades – carregar e descarregar veículos próprios e terceiros.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira” para [email protected]

1 vaga – Técnico Químico

Escolaridade – ensino superior completo em química;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por realizar análise química quantitativa e qualitativa e analisar organismos microbiológicos, matéria-prima e produtos finais na indústria.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico Químico” para [email protected]





