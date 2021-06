Procurando emprego? Sine Amazonas divulga 57 vagas para esta quarta

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador | Foto: Divulgação





A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 57 vagas de emprego para esta quarta-feira (23).

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área elétrica, hidráulica e construção, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MECÂNICO EM ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: O profissional deverá ter conhecimento em equipamentos a baterias tradicionais, carregadores, eletricidade de 12, 36 e 48 V, carteira de habilitação categoria “B”, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Boa comunicação, experiência em telecomunicações será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE RASGADORA DE CONCRETO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MOTOBOY

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com ou sem experiência.

OBS: Moto própria, carteira de habilitação categoria “A”, disponibilidade de horário, celular com bom plano de internet móvel, e acima de tudo, dedicação e comprometimento, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA, DIESEL E GÁS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento sólido em empilhadeiras elétricas, gás e diesel, CNH categoria A e B, conhecimento em manutenção preventiva, curso em mecânica automotiva, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 06 meses, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 06 meses, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE BAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em trabalho com Chopp, proativo comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 02 anos na área de indústria e comércio, atento, proativo, raciocínio lógico, espírito criativo, observador, sistemático, conhecimento no sistema whintor, apuração de impostos, legislação fiscal e tributária, conciliação contábil e financeira, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 02 anos, conhecimento em medicamentos, informática básica, dinâmico, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência mínima de 02 anos, CRF ativo, experiência em conhecimento em medicamentos, informática básica, dinâmico, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência

OBS: Suporte em processo seletivo, atendimento a funcionários, benefícios, CLT, vivência em todas as rotinas de departamento de pessoal: cálculo de férias, rescisões, 13º salário folha de pagamento, controle de ponto eletrônico, RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, E-social e questões trabalhistas, demais atividades da área, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CARTAZISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Trabalhar na área de produção, nas atividades precisa ficar em pé, deficiência grau leve, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

