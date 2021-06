Em Caapiranga, pescadores recebem equipamentos para pesca artesanal

Foram entregues botes de alumínio, motor 15 HP, motor rabeta e freezeres | Foto: Divulgação/Idam

Caapiranga - Com o objetivo de facilitar o desenvolvimento da atividade de pesca em Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), realizou a entrega de equipamentos para pesca artesanal no município neste mês de junho. Os equipamentos foram adquiridos pelos pescadores por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).



Ao todo, foram elaborados 15 projetos de crédito rural pelo Idam, somando um montante de R$ 234 mil. A entrega aconteceu durante a reinauguração da Feira Coberta de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) no município e contou com a parceria da prefeitura de Caapiranga e Secretaria de Produção e Abastecimento do município. De acordo com o gerente da unidade local do Idam em Caapiranga, Herley Dilahar, foram entregues botes de alumínio, motor 15 HP, motor rabeta e freezeres. “Essa entrega é de grande importância, pois, com essas máquinas e os equipamentos de pesca, será possível diminuir o esforço físico durante a atividade e proporcionar mais qualidade de vida a esses pescadores”, disse o gerente.

“O Idam é o principal mentor desses projetos juntamente com a Afeam, pois, por meio do Instituto, é possível elaborar os projetos e analisar a viabilidade para encaminhamento à Afeam, que realiza a contratação”, finalizou Herley Dilahar.

