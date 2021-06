Em Careiro, agricultores afetados pela cheia recebem cestas básicas

A entrega beneficiou 100 famílias de agricultores familiares da Associação de Produtores Orgânicos Renascer do Careiro da Várzea | Foto: Divulgação/Emerson Martins

Careiro da Várzea - Para ajudar agricultores familiares afetados pela cheia do Rio Negro, a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), entregou 100 cestas básicas nesta terça-feira (22) no município do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus).



A ação faz parte do Programa Agro Fraterno, uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Confederação Nacional da Agricultura (CNA), e do Programa Agro Amazonas, do Governo do Amazonas, sendo executada por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

" Estamos aqui em nome do Governo do Amazonas, da Federação da Agricultura, Senar, OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Instituto Pensar Agropecuária. Estamos ajudando na logística para a entrega dessas cestas, pois a gente sabe que muita gente precisa e estamos trabalhando para ajudar quem mais necessita, com cartão do Auxílio Estadual Enchente, com as cestas, com Crédito Emergencial. Sabemos que não vamos resolver tudo, mas estamos fazendo o possível para minimizar o sofrimento dos produtores rurais " , informou o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior

A entrega beneficiou 100 famílias de agricultores familiares da Associação de Produtores Orgânicos Renascer do Careiro da Várzea, comunidade Peniel do Areal, Km 6, ramal do Cobra. A ação foi motivo de alegria para o presidente da entidade, Jorge Luiz dos Santos.

" Estamos felizes em receber vocês, pois estamos podendo contemplar várias famílias carentes com essas cestas. São 100 famílias que precisam muito. As pessoas que receberam são gratas " , afirmou Santos

A ação faz parte do Programa Agro Fraterno | Foto: Divulgação/Emerson Martins

Continuidade



A ação, que começou no dia 2 de junho, em Iranduba, distribuiu 210 cestas para os produtores da Ilha do Baixio. E no dia 11 de junho, em Autazes, nas comunidades Terra Prometida e Novo Céu, Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar (Coopjafa), Cooperativa dos Produtores da Região do Lago do Sampaio (Cooperasa) e Cooperativa de Leite em Autazes (Cooplan), com a entrega de duas mil cestas.

“Nós agradecemos a parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Sepror. Estaremos juntos e dando continuidade a essas entregas”, completou a representante da Faea e Senar, Daniele Garcia.

No total, serão destinadas 4 mil cestas básicas para beneficiar os agricultores de Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Autazes e a zona rural de Manaus.

