Caixa paga 3ª parcela do auxílio emergencial a nascidos em maio

Trabalhadores informais nascidos em maio recebem nesta quarta-feira (23) a terceira parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.

O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente.

Também nesta quarta, beneficiários do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS) de dígito final 5 poderão sacar o benefício.

Veja abaixo o calendário de pagamentos para o público geral:

Mês de nascimento Crédito para uso digital Saques em espécie Janeiro 18 de junho 1º de julho Fevereiro 19 de junho 2 de julho Março 20 de junho 5 de julho Abril 22 de junho 6 de julho Maio 23 de junho 8 de julho Junho 24 de junho 9 de julho Julho 25 de junho 12 de julho Agosto 26 de junho 13 de julho Setembro 27 de junho 14 de julho Outubro 29 de junho 15 de julho Novembro 30 de junho 16 de julho Dezembro 30 de junho 19 de julho





Veja o calendário para beneficiários do Bolsa Família:





Final do NIS Dia de pagamento 1 17 de junho 2 18 de junho 3 21 de junho 4 22 de junho 5 23 de junho 6 24 de junho 7 25 de junho 8 28 de junho 9 29 de junho 0 30 de junho





