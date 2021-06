Comprar imóvel? Feirão Digital da Caixa começa no dia 25 de junho

O novo modelo de formato totalmente virtual atende às novas necessidades do cliente e do mercado. | Foto: Marinho Ramos/Semcom

Quem está planejando comprar a casa própria, mas ainda não conseguiu fazer o planejamento, pode ter uma oportunidade de começar. O 1º Feirão Digital Caixa da Casa Própria começa no dia 25 e vai até 4 de julho. Serão ofertados cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 600 construtoras. Parte das oportunidades do feirão digital está no programa Casa Verde e Amarela e conta com subsídios de até R$ 47.500, além dos juros mais acessíveis.



Os imóveis ofertados estarão disponíveis a partir do dia 25 em www.caixa.gov.br/feirao. O novo modelo de formato totalmente virtual atende às novas necessidades do cliente e do mercado.

Para o diretor da Pró Lotes, Marcelo Fróes, o feirão é especial, pois reúne tudo no mesmo local, imóveis e financiamento, além de condições ainda mais facilitadas de pagamento. "A modalidade online é perfeita para o momento que vivemos com a pandemia, pois otimiza o tempo que o interessado teria que dispor para percorrer os estandes. Com o virtual é possível fazer tudo sem sair de casa e ainda simular como ficará a parcela do crédito imobiliário", diz Fróes. Também estarão disponíveis mais de 6 mil imóveis Caixa com condições especiais de financiamento. Neste caso, são as unidades que foram retomadas pelo banco por falta de pagamento e, na maioria dos casos, está ocupada. Já a desocupação será feita por quem adquirir o imóvel.

