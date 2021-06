Servidores da Semed recebem salários pendentes em Manaus

Serão contemplados professores de Regime de Direito Administrativos (RDAs) e efetivos, gestores, assessores pedagógicos e secretários de escola | Foto: Divulgação Semcom

Manaus (AM) - Mais de 400 profissionais da educação municipal serão beneficiados com pagamento de gratificações e vantagens salariais que não foram pagas pela gestão anterior.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida. Ele informou que pagará aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Para isso, serão destinados aproximadamente R$ 1,4 milhão do Tesouro municipal e do orçamento da Despesa do Exercício Anterior.

Serão contemplados professores de Regime de Direito Administrativos (RDAs) e efetivos, gestores, assessores pedagógicos e secretários de escola.

" É uma categoria por quem tenho enorme carinho e respeito, que merece reconhecimento, eles têm se reinventado todos os dias, principalmente durante a pandemia, para assegurar a qualidade da educação em Manaus " David Almeida, prefeito de Manaus

Os valores são referentes a substituições de gestores (por férias e/ou licenças médicas), progressões funcionais, sábados letivos (RDA), errata de 14º e 15º salário, abono Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), retorno a Folha de Pagamento e Termos Aditivos RDA (Localidade Especial e Carga Dobrada).

O subsecretário de Administração e Finanças da Semed, Lourival Praia, explica que o prefeito David Almeida está cumprindo a obrigação que deveria ter sido honrada há anos.

" Esses servidores tinham o direito líquido e certo de receber esses proventos, tendo em vista que saíram no Diário Oficial e que trabalharam para isso. Como se trata da competência de 2020, a prefeitura não poderia usar fonte vinculada, então usou recursos exclusivos do Tesouro e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), que é uma fonte de aplicação do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação " Lourival Praia, subsecretário de Administração e Finanças da Semed

Segundo o chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Thiago Correia, os valores serão pagos no próximo mês.

" Pagaremos no dia 2 de julho os valores referentes às Despesas de Exercício Anterior na fonte do Tesouro municipal. A operacionalização desta demanda só foi possível graças ao esforço do prefeito David Almeida, além do trabalho das secretarias municipais de Educação (Semed), de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) " Thiago Correia, chefe da Divisão de Pessoal da Semed

Os nomes dos beneficiados estão publicados em portarias de diversas edições do Diário Oficial do Município (DOM).

Para mais informações, o servidor pode entrar em contato com o setor de Folha de Pagamento da Semed por meio do telefone (92) 99962-5828.

