Auxílio Emergencial: Nascidos em junho recebem 3ª parcela

A Caixa Econômica liberou nesta quinta-feira (24) o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 6.

O dinheiro pode ser sacado ou utilizado para o pagamento de compras ou boleto.

Final NIS 3ª parcela 4ª parcela 1 17 de junho 19 de julho 2 18 de junho 20 de julho 3 21 de junho 21 de julho 4 22 de junho 22 de julho 5 23 de junho 23 de julho 6 24 de junho 26 de julho 7 25 de junho 27 de julho 8 28 de junho 28 de julho 9 29 de junho 29 de julho 0 30 de junho 30 de julho





Também recebem a terceira parcela nesta quinta os trabalhadores nascidos em junho, inscritos no programa. O dinheiro pode ser utilizado nas maquininhas para pagamento de compras ou boletos. O saque do benefício só poderá ser feito em 9 de julho.





Nascidos em 3ª parcela 4ª parcela Janeiro 18 de junho 23 de julho Fevereiro 19 de junho 25 de julho Março 20 de junho 28 de julho Abril 22 de junho 01 de agosto Maio 23 de junho 03 de agosto Junho 24 de junho 05 de agosto Julho 25 de junho 08 de agosto Agosto 26 de junho 11 de agosto Setembro 27 de junho 15 de agosto Outubro 29 de junho 18 de agosto Novembro 30 de junho 20 de agosto Dezembro 30 de junho 22 de agosto





