INSS paga 2ª parcela do 13º salário dos aposentados; confira datas

O pagamento da segunda parcela do 13º salário ocorrerá entre os dias 24 de junho e 7 de julho. A data do depósito será de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Mais de R$ 25 bilhões serão injetados na economia do país.

O INSS fará o pagamento para 31 milhões de beneficiários; confira as datas:

Benefícios até 1 salário mínimo

FINAL DO BENEFÍCIO 2ª PARCELA 1 24 de junho 2 25 de junho 3 28 de junho 4 29 de junho 5 30 de junho 6 01 de julho 7 02 de julho 8 05 de julho 9 06 de julho 0 07 de julho





Benefícios acima de 1 salário mínimo

FINAL DO BENEFÍCIO 2ª PARCELA 1 e 6 01 de julho 2 e 7 02 de julho 3 e 8 05 de julho 4 e 9 06 de julho 5 e 0 07 de julho





A segunda parcela do 13º salário pode ter um valor diferente da primeira devido ao desconto do Imposto de Renda. Essa tributação varia conforme a idade: para aposentados a partir de 65 anos, há isenção extra do Imposto de Renda e só é cobrado se o benefício superar R$ 3.807,96. Já o segurado com idade até 64 anos paga IR caso receba acima de R$ 1.903,98.



Tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Não têm direito ao abono anual os que recebem benefícios assistenciais, como Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas) e Renda Mensal Vitalícia (RMV).

