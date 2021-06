Prefeitura e Procon-AM assinam convênio para fortalecer a fiscalização

O termo foi assinado pelo diretor-presidente da Ageman, Fábio Augusto Alho da Costa, e pelo diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe Campos | Foto: Jalil Fraxe

Manaus (AM) -A fiscalização do Procon-AM em relação aos serviços públicos submetidos à regulação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) como o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a iluminação pública, o estacionamento rotativo pago Zona Azul, entre outros, estarão mas efetivas a partir de cooperação técnica assinada entre os órgãos.

A iniciativa tem a finalidade de fortalecer a fiscalização dos serviços públicos essenciais, assegurando uma maior garantia aos direitos dos usuários.

O termo referente à parceria entre as duas instituições foi assinado pelo diretor-presidente da Ageman, Fábio Augusto Alho da Costa, e pelo diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe Campos, na sede do Procon-AM, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

" Com esse convênio, ganha principalmente o usuário, pois iremos ampliar a nossa comunicação entre as duas instituições, de modo a conferir uma maior agilidade e efetividade às ações de poder regulatório, normalizador, controlador e fiscalizador dos serviços públicos delegados prestados no âmbito do município de Manaus " Fábio Alho, diretor-presidente da Ageman

Para o diretor-presidente Jalil Fraxe, o conhecimento técnico da Ageman contribuirá significativamente para a elaboração dos pareceres do instituto na busca pela solução dos conflitos dos consumidores, assegurando, acima de tudo, a proteção do usuário em suas relações de consumo.

" Vamos trabalhar de forma cooperativa, o que efetivamente contribuirá para a solução das demandas com mais agilidade, tanto por parte da Ageman, como também na esfera do Procon-AM. Será um combustível a mais para a melhoria da prestação dos serviços públicos " Jalil Fraxe, diretor-presidente

