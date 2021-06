Em Rio Preto da Eva, produção de laranja tem queda de 66%

Com produção sazonal, a safra de laranja ocorre entre os meses de junho e agosto | Foto: Arquivo/Em Tempo

Rio Preto da Eva - O segmento de citricultura do município de Rio Preto da Eva, localizado a 78 quilômetros de Manaus, é o maior do estado do Amazonas, com a produção de 120 milhões de laranjas em 2020. Porém, a previsão para 2021 é que essa quantidade caia para 80 milhões em função da pandemia e das chuvas, apresentando uma queda de 66,6%, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Com a queda, o abastecimento de laranjas em Manaus também deve ser afetado, já que 80% da produção é destinada para suprir a demanda da capital. Diante dessa situação, produtores rurais têm enfrentado dificuldades nas vendas, tendo que baixar o preço atacadista a um valor semelhando ao cobrado há dez anos.

Com produção sazonal, a safra de laranja ocorre entre os meses de junho e agosto. Nos demais meses, a colheita acontece para os frutos que nascem fora de época.

A fazenda de Hélio Pontes, 39, produz cerca de 500 sacas por semana nesse período, e 100 sacas por semana nos meses restantes. Normalmente, sua renda anual bruta gira em torno de R$ 450.000, mas, durante a pandemia, caiu para R$ 350.000.

" Antes da crise econômica o preço de uma saca padrão no atacado custava em média R$ 45, e agora está sendo vendida a R$ 25, devido à baixa no consumo, tanto por segmentos de restaurante e hotelaria, que precisaram diminuir as atividades, quanto pelo cidadão comum, que hoje, com pouco poder de compra, tem optado por alimentos mais básicos " , afirma Pontes.

A chuva é outro fator que agrava a situação, pois, além de sua quantidade elevada poder danificar algumas árvores, dificulta o escoamento, já que o plantio das laranjas é feito em uma área de ramal de mil quilômetros, onde apenas seis estão asfaltados. Durante o período chuvoso, há formações de atoleiros que atrasam a entrega dos produtos, além de quebrar os veículos, aumentando ainda o custo de produção.



“O setor primário no Amazonas está regredindo. Rio Preto é uma cidade que está estagnada e abandonada em todos os setores. Muitos produtores rurais migraram para outros lugares, principalmente para Roraima. Estamos vivendo uma das piores fases da citricultura local”, lamenta o produtor.

Produção



O processo de cultivo começa com o preparo das mudas, que dura cinco anos entre a análise de solo, de folha e nutrição. Após esse período, elas entram em atividade comercial. As principais variedades produzidas pelo município são rubi, valência e, principalmente, pera. A fruta se destaca por ser doce e suculenta, devido à qualidade do solo, da adubação e principalmente do fotoperiodismo (tempo de luminosidade). No entanto, depois de três anos de alta produção, as laranjeiras costumam dar uma “recuada”, produzindo menos frutos.

Segundo a assessoria do Idam, pessoas que tenham acima de dois hectares de plantio de laranja já entram para a lista de produtoras, que hoje já conta com mais de 150 nomes. Rio Preto da Eva já ultrapassa mais de 1.800 hectares de área plantada.



A quantidade de chuva do Amazonas também tem um lado positivo, visto que os produtores não precisam instalar irrigadores. Para o citricultor Hiran Filizola, 51, apesar de o plantio ter um período de safra, plantar no clima amazônico ainda é melhor que plantar no Sudeste. “O clima amazônico é bom porque faz com que tenhamos produção durante todo o ano, diferente de São Paulo, por exemplo, que é só uma safra”, enfatiza.



Feira da Laranja



Anteriormente chamada de Festa da Laranja, a atual Feira da Laranja busca juntar oportunidades de negócio para os agricultores e promoção da cultura local para turistas. Além de promover o mercado de citricultura, a festa costuma movimentar a economia local.

“O principal objetivo da Feira é promover capacitações e aproximar tecnologias para otimizar a produção rural, além de ser uma estratégia para otimizar o nosso comércio”, diz Ronisley Martins, secretário de Planejamento, Agroindústria, Comércio e Turismo da cidade.

Para os produtores, o evento, que também faz falta, é uma importante vitrine para sua atividade, onde muitos participam de forma ativa, expondo os frutos e alguns derivados deles. Em decorrência da pandemia, a feira não aconteceu em 2020 e nem neste ano, com a previsão de ser promovida apenas entre agosto e setembro de 2022.

Mesmo com os problemas levantados, o economista Origenes Martins ressalta um ponto positivo nesse setor. Segundo ele, o consumo de frutas e verduras em Manaus costumava ser voltado para produtos vindos das regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil, entretanto, mudou nos últimos anos.



“Éramos praticamente dependentes totais do Centro-Oeste e do Sul, mas a produção local desenvolvida ao longo dos anos nos tornou mais independentes”, finaliza Martins.





