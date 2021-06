Semmas se reúne com empresários de postos de combustíveis

Para discutir a pauta, a Prefeitura de Manaus se reuniu com empresários e demais representantes de postos da capital | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - Por orientação do prefeito David Almeida, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) vem trabalhando para dar mais celeridade no processo de licenciamento ambiental dos postos de combustíveis, seguindo o Código Ambiental do município. Para discutir a pauta, a Prefeitura de Manaus se reuniu com empresários e demais representantes de postos localizados na cidade, nesta quinta-feira (24).



Segundo o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, por anos faltou diálogo, e o prefeito David Almeida, percebendo a importância deste setor, que gera centenas de emprego em Manaus, determinou que se pudesse criar um canal mais direto com os empresários e representantes dos postos, para orientá-los na hora de obter licenças municipais de instalação, operação e conformidade.

Para o empresário Ozeas da Silva Lima, o diálogo entre a classe e a prefeitura, principalmente com a Semmas, é muito importante no sentido de que dúvidas do processo de licenciamento podem ser dirimidas.

" Primeiramente trabalho no setor há mais de 30 anos e é a primeira vez que vejo esse tipo de atitude com a nossa classe, só por isso a Prefeitura de Manaus e a Semmas já estão de parabéns. Mas eu vejo esse encontro com outros olhos, principalmente porque também queremos uma cidade mais limpa, mais arborizada e o meio ambiente cuidado, e esse tipo de encontro serve justamente para entender as novas orientações e a legislação que está vindo " , disse Lima.

O empresário ainda ressaltou que com mais celeridade nos processos do licenciamento, mais empregos serão gerados na cidade. “Ninguém quer burlar a Legislação Ambiental, pelo contrário, queremos cumpri-las e gerar mais empregos para o nosso povo. Saio desta reunião muito satisfeito com a oportunidade que nos deram, de apresentar nossas dificuldades e os caminhos que nos apresentaram para resolvê-las”, completou o empresário.

O titular da Semmas, também avaliou positivamente a reunião. “Vamos dar uma atenção melhor aos postos de combustíveis, que têm uma atividade econômica muito importante para a nossa cidade”, pontuou, Antonio Ademir Stroski.

Reunião

Durante o encontro com os empresários e representantes dos postos de combustíveis de Manaus, a diretora da Diretoria de Área de Controle Ambiental da Semmas, Aldenira Queiroz, e o chefe do Departamento de Licenciamento e Monitoramento, Keppler Pena, explicaram o passo a passo para a solicitação do licenciamento, tiraram dúvidas e falaram também da importância de um bom diálogo com a secretaria e demais órgãos envolvidos no processo.

