Empreendedores no AM podem receber orientações através de podcasts

Os episódios vão ao ar toda quinta-feira, disponibilizados em áudio nos principais aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer | Foto: Divulgação/Semtepi

Manaus - Com o aumento dos empreendimentos na pandemia, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Manaus Digital Podcast, criaram podcasts com instruções didáticas para ajudar os empreendedores em Manaus.



Por iniciativa da gestão do prefeito David Almeida, o 16º episódio do Podcast de Empreendedorismo e Inovação foi lançado na última quinta-feira (24). No episódio da semana, intitulado “Do zero ao Mercado Autônomo – Lutti”, os hosts João Carlos e Léo David conversaram com os fundadores da Startup Lutti - Mercados Autônomos, Paulo Victor e Larissa Queiroz, sobre a trajetória de seu negócio de mercados autônomos que funcionam 24 horas e oferecem itens de primeira necessidade e alta rotatividade, a partir de parcerias com empresas varejistas locais.

Os episódios vão ao ar toda quinta-feira, disponibilizados em áudio nos principais aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer. A divulgação dos episódios estará disponível no site da Semtepi, nas redes sociais da secretaria. O novo episódio está disponível em: clique aqui .

O podcast é um conteúdo originalmente gerado por voz, que ganhou força na internet como o “novo rádio” e começou a fazer sucesso em streamings. E, nesse formato, surgiu o Manaus Digital, o primeiro podcast de empreendedorismo e inovação da cidade, apoiado pela Prefeitura de Manaus, tendo como hosts os empresários João Matsuzaka, Léo Cunha e Michelle Guimarães.





