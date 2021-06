Custo da construção cresce 2,3% em junho, diz FGV

Com o resultado, o INCC-M acumula taxas de inflação de 9,38% no ano | Foto: Divulgação

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), registrou inflação de 2,3% em junho deste ano. A taxa é superior ao 1,8% do mês anterior. Com o resultado, o INCC-M acumula taxas de inflação de 9,38% no ano e de 16,88% em 12 meses.



Em junho do ano passado, o INCC-M havia apurado taxas de inflação de 0,32% no mês e de 4,01% em 12 meses.

A inflação de 2,3% de junho foi influenciada pelas altas de preços de 2,98% da mão de obra, de 1,75% dos materiais e equipamentos e de 1,19% dos serviços.





Leia mais:

Setor de construção no Amazonas cresce 12,4% em postos de trabalho

No AM, custos da Construção Civil sobem 0,85% em maio