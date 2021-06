No AM, mais de 1,4 milhão de pessoas estão com as contas atrasadas

No país, até maio deste ano, 68% da população estavam com suas contas atrasadas | Foto: Arquivo/Em Tempo

Manaus - Não é novidade que a pandemia da Covid-19 impactou diretamente o bolso do cidadão amazonense. Tendo que escolher entre comprar carne ou pagar a conta de luz, o índice de inadimplência aumenta com a falta de condições para quitar as dívidas. No Amazonas, mais de 1,4 milhão de pessoas estavam com as contas atrasadas até março deste ano, sendo 1 milhão apenas em Manaus, segundo dados do Serasa.



O levantamento ainda mostra que Manaus ocupou a quarta posição na classificação nacional de capitais inadimplentes, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. No país, até maio deste ano, 68% da população estavam com suas contas atrasadas, conforme apresenta a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)

Entre os entrevistados em Manaus pelo EM TEMPO , a reclamação maior é em relação ao pagamento da conta de energia elétrica. A estudante universitária Patrícia Rodrigues, 22, relata a dificuldade que tem enfrentado para ficar com a conta em dia.

" Tudo está extremamente caro. Aqui em casa sou só eu, meu filho e meu marido e, recentemente, a fatura de energia mensal veio em torno dos R$ 653,00. Aí você imagina para uma pessoa que recebe apenas R$ 1.050,00 e ter que pagar tudo isso só em luz? Manaus é quente demais, e o trabalhador não pode nem ao menos ter o conforto de ter um ar-condicionado, senão vai pagar um absurdo desse. Se você sai de casa, gasta um absurdo, se fica em casa, gasta um absurdo também " , reclama Patrícia.

A assistente social Linéia da Silva, 43, compartilha as estratégias que tem adotado para driblar o alto preço na tarifa. “Na pandemia a minha energia de R$ 120 foi para R$ 220. Agora eu ligo o ar-condicionado apenas por uma hora, e depois fico só no ventilador. Quando utilizo a máquina de lavar também monitoro quantas vezes precisei usar durante o mês. Caso tenha usado cinco vezes no mês, no próximo já diminuo para quatro”, revela.

O aposentado Marcos Cunha, 65, diz já estar acostumado a sempre pagar caro no fornecimento da energia elétrica, visto que os valores, em vez de baixar, aumentam com constância. “Pago R$ 300 por mês só em energia. Para tentar diminuir o valor, abandonei o ar-condicionado e tenho usado apenas o ventilador. À noite, além das luzes, também desligo a geladeira. Isso é uma grande desfeita para a população”, lamenta.

E o pão de cada dia?

A dificuldade para manter as contas em dia também afeta a mesa da população, seja pelo esforço em adquirir comida ou o gás para seu preparo. No primeiro quadrimestre de 2021, a cesta básica acumulou um aumento na ordem de 6% só em Manaus. No mês de abril, a variação média entre o preço mínimo e máximo da cesta chegou ao patamar de 43%, conforme apresenta a pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam).

Diante desses constantes aumentos, os moradores em Manaus também contestam o valor dos produtos básicos. Segundo Linéia, não dá para fazer quase nada com R$ 100 no supermercado atualmente. “Hoje você só compra o básico. Tem semana que eu compro só macarrão, e outras só arroz. Também passamos umas três semanas sem comer feijão. Antigamente, você comprava um quilo de picadinho a R$ 10 e alimentava cinco pessoas. Agora, esse mesmo valor mal dá para duas pessoas. Durante a pandemia, muita coisa deixou de entrar na minha mesa”, desabafa a assistente social.

" A coisa mais difícil do mundo é a gente colocar carne no nosso carrinho, assim como é raro colocar um frango inteiro. Também voltamos a comer coisas não muito saudáveis, como frango empanado, salsicha e calabresa. Na minha percepção, outras pessoas têm feito o mesmo, porque a gente chega no mercado e a fila do açougue vive vazia " , comenta Patrícia.

Efeito da privatização da Eletrobras



A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 21 de junho, a Medida Provisória (MP) que permite a privatização da Eletrobras. A MP 1.031/2021 agora segue para sanção do presidente da República Jair Bolsonaro.

De acordo com o Ministério da Economia, a privatização pode levar a uma redução de 7% na conta de energia do consumidor residencial, no entanto, entidades como o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) afirmam que a tarifa pode, na verdade, ficar mais cara.

Em nota, o Idec desaprovou a MP, dizendo que o texto é “extremamente negativo para os pequenos consumidores de energia e que as inúmeras emendas acrescentadas na Câmara dos Deputados e no Senado agregam custos muito significativos ao setor elétrico, que pressionarão muito as tarifas dos consumidores residenciais”.

" O projeto enviado ao Congresso recebeu tantos jabutis (termo utilizado para se referir às alterações feitas nas Medidas Provisórias) que ficou um monstrengo. O resultado é que para a União apurar R$ 60 bilhões, ela vai ter que gastar R$ 90 bilhões, o que é um absurdo, porque vai terminar, ao invés de arrecadar R$ 60 bi, dispender R$ 30 bi, então não resolve a situação por um lado e nem pelo outro. Nós vamos sair do monopólio público e entrar no monopólio privado, e a energia já vai ficar na bandeira vermelha esse próximo mês, o que significa dizer que vamos pagar uma conta mais alta " , esclarece Corrêa.

Outro agravante é a crise hídrica que o Brasil vem enfrentando. Com a diminuição das chuvas, a atual baixa no volume de água dos reservatórios de hidrelétricas, principal fonte de energia do país, é a maior desde 2001. Isso acarreta, portanto, na necessidade de acionar as termelétricas, que funcionam à base de carvão, gás ou óleo diesel, ou seja, combustíveis mais custosos. “A necessidade da contratação das termelétricas, cuja geração é mais cara e ambientalmente muito ruim, será inevitável no aumento do valor da energia”, completou o deputado.



Para o economista Antônio Geraldo Harb, o maior problema em relação a Eletrobras é a incapacidade de implementar grandes investimentos para ampliar a eficiência e, sobretudo, manter a sua participação de mercado, mas também não vê a privatização como algo totalmente negativo.



“Os efeitos positivos dessa privatização se darão a longo prazo com o incremento substancial nos níveis de investimentos possibilitando uma matriz energética mais eficiente e mais limpa para o país. A curto e médio prazos, a empresa passará por processos rigorosos de ajustes no Capital Humano e no Capital Estrutural a fim de proporcionar um melhor equilíbrio em suas operações”, salienta.

Gás de cozinha



A universitária ainda revela que já deixou de pagar contas básicas para comprar o gás de cozinha. A família costuma usar a botija de 13 quilos, com a duração média de três meses, porém, se acaba antes do previsto, a opção é adquirir uma botija menor. Caso não tenha dinheiro, o valor separado para outra despesa acaba sendo direcionado para essa necessidade.

“O meu marido fala para usarmos mais o micro-ondas, mas isso também interfere na conta de luz e no sabor da comida. Ainda somos obrigados a ver essas matérias por aí “ah, porque as pessoas estão amando fazer comida a lenha”, não estão não! Daqui a pouco vamos ser obrigados a ir para o rio pescar e fazer fogueira lá na beira para comer. Talvez nem isso eles [autoridades] deixem, já que vão dizer que a terra é deles", critica Patrícia.

Em junho, o preço médio do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), ou gás de cozinha, da Petrobras, sofreu um aumento de 5,9%. As informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostraram que Manaus é a décima capital com o valor mais alto de gás de cozinha do país, com uma média de R$ 91,65. As outras seis capitais da região Norte estão entre as nove primeiras colocadas.



Segundo a Petrobras, o gás vendido para as distribuidoras nas refinarias representa menos da metade do preço do botijão de 13 quilos, cobrado do consumidor. O restante do valor corresponde a impostos estaduais e federais, custos e remuneração de distribuidoras e revendedores.

Sem perspectiva de consumo

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou ainda que o Nível de Consumo Atual caiu de 61,1% para 60,3% em relação ao ano passado. Referente à Perspectiva de Consumo, a maior parte das famílias acredita que vai consumir menos nos próximos três meses: 56,9%. Em 2020, essa perspectiva era de 58,9%.





