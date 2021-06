Sexta parcela do ISS Autônomo vence nesta quarta-feira (30)

Caso tenha atraso, será cobrado 0,33% por dia, mais a multa de 1% sobre o valor de lançamento | Foto: Agência Brasil

Os profissionais liberais cadastrados na Prefeitura de Manaus têm até a próxima quarta-feira (30) para quitar, sem juros e multa, a sexta parcela do Imposto Sobre Serviços (ISS) para autônomos e sociedades uniprofissionais.



O pagamento do tributo dentro do prazo de vencimento evita a incidência de juros da ordem de 0,33% ao dia, mais a multa de 1% sobre o valor de lançamento. Caso o contribuinte não tenha em mãos suas guias de pagamento, as mesmas poderão ser impressas diretamente no portal de serviços Manaus Atende . Para mais informações o cidadão poderá discar 156, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.





