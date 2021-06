Aneel eleva custo da bandeira vermelha e conta de luz ficará mais cara

A bandeira vermelha patamar 2 passará a custar R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) | Foto: Reprodução

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiupela elevação de 52% (de R$ 6,243 para R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora consumidos) no custo adicional cobrado pela bandeira tarifária vermelha patamar 2 adotada na cobrança das contas de luz .

Com a decisão nesta terça-feira (29), o reajuste passa a valer já nas coletas do mês de julho. Com a atualização, a bandeira vermelha patamar 2, incidente neste mês de junho e prevista para julho, passará a custar R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos a partir do mês de agosto.

O valor corresponde a um aumento de 52,01% na bandeira que deve persistir ativa até o mês de novembro, conforme as expectativas da Aneel.

O presidente da agência reguladora, André Pepitone se manifestou favorável ao aumento. Ele avalia o momento atual como “excepcional” para a adoção de medidas mais drásticas devido à pior crise hídrica dos últimos 91 anos.

" É um sinal claro de que consumir energia até a chegada do próximo período único está mais caro. Não estamos promovendo aumento porque gostamos ou queremos. É uma realidade, o custo está presente. O que estamos decidindo é o que fazer com esse custo, se apresentamos agora ou depois, com a correção da Selic " André Pepitone, presidente da agência reguladora

O reajuste supera o aumento proposto em consulta pública realizada pela agência reguladora no mês de março e defendido pelo relator da ação, Sandoval Feitosa, que previa uma elevação de apenas R$ 0,25 (4%) na tarifa vermelha patamar 2 , para R$ 6,494.

"Tínhamos uma proposta para ser julgada, mas as variáveis ambientais levantaram a discussão desse ponto importante que produz a matriz de custo da população e da economia. Não foi fácil. É muito difícil se prever chuvas e, mais difícil ainda, prever os efeitos decorrentes da falta ou de uma chuva menor do que a esperada", explicou Feitosa. Ele calcula que a manutenção dos valores ocasionaria em um déficit de R$ 5 bilhões até dezembro.

O diretor Efrain Cruz defendeu uma decisão mais branda devido ao momento de dificuldade enfrentado por boa parte dos consumidores no momento atual.

"Em momentos de crise, a gente cumpre a regra para não incorrer em alguns erros", pontuou ao avalia que a economia popular está "assolada" pela crise sanitária causada pela pandemia.

Efrain Cruz ressalta ainda que o aumento da conta não reflete na redução de consumo da população e recorda que o Brasil já operou com déficit superior a R$ 4 bilhões, o que permitiria um reajuste mais brando neste momento até a realização de uma nova revisão no mês de agosto.

*Com informações R7

